Сапсаны научат людей перехватывать дроны
Набирающие популярность дроны могут представлять опасность: уже сейчас воздушные суда чаще сталкиваются с беспилотниками, чем с птицами. При этом методы борьбы с пернатыми (от пугал до дрессированных хищных птиц) против коптеров неэффективны. В некоторых странах (например, в Голландии и Франции) орлов и соколов учат «перехватывать» дроны, но широкого распространения такая практика не получила.
Так орлов натаскивают на беспилотники.
Вместо того, чтобы дрессировать птиц, британцы предлагают перенять их тактику — и создать дрона-охотника, который научится визуально определять цель, догонять и ловить ее.
В рамках исследования специалисты Зоологического факультета Оксфордского университета прикрепили к восьми сапсанам миниатюрные камеры и GPS-трекеры, которые помогли отследить, как именно хищники атакуют жертву.
Наблюдения показали, что сапсаны успешно перехватывают «движущиеся цели, которые не хотят быть пойманными». В частности, при охоте сапсаны используют метод пропорциональной навигации: они двигаются не вдогонку за жертвой, а ей наперерез.
По той же траектории двигаются самонаводящиеся ракеты, поражающие двигающуюся цель. Вполне возможно, что и дроны смогут освоить этот метод наведения.
Вид с камеры, закрепленной на спине сапсана.
На следующем этапе ученые из Оксфорда попробуют разработать беспилотный аппарат нового типа, нападающий как сапсан: это поможет безопасно перехватывать дроны в окрестностях аэропортов, тюрем, промышленных предприятий и других зон, где полеты нежелательны или запрещены.
Вот лишь один пример того, как дрон врезался в самолет.