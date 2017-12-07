Проклятый ген: как Великобритания избавится от крыс
Крысы вольготно чувствуют себя в крупных городах: здесь они легко находят пропитание. При этом уничтожить крыс очень сложно: по данным британских исследователей, на начало 2015 года в стране насчитывалось 80 миллионов крыс, из них более 70% не реагируют ни на один из известных ядов.
В настоящее время в Великобритании, по разным оценкам, живет уже от 120 миллионов до 200 миллионов крыс. Это вынуждает ученых искать другие пути борьбы с опасными грызунами.
Интересную идею предложили исследователи из Эдинбургского университета: выпустить на улицы городов крыс с модифицированной ДНК. Потомки этих грызунов будут почти поголовно мужского пола, что неизбежно приведет к вымиранию популяции.
Крысы, несущие исключительно мужские хромосомы, будут созданы с помощью системы редактирования ДНК под названием CRISP-Cas9, позволяющей удалять и заменять гены. Подобные эксперименты проводятся по всему миру; например, в Китае на основе CRISP-Cas9 были выведены необыкновенно сильные собаки.
Шотландские ученые уверены, что генетический способ борьбы с крысами обладает множеством преимуществ: он более гуманен и эффективен. Недостаток — отсутствие точных прогнозов. В случае, если крысы-мутанты распространятся по всей планете, рано или поздно могут исчезнуть абсолютно все крысы, однако вымирание целого вида млекопитающих запустит необратимую цепочку опасных для природы последствий. Исследования в этом направлении еще продолжаются. Ранее метод подобного редактирования ДНК был опробован только на комарах.