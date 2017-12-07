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Изумительное гало в Швеции: видео
Иногда вокруг солнца возникает оптический феномен — светящееся кольцо, или гало. Его наиболее красочный вариант называется паргелий: светлые пятна, находящиеся слева и справа от Солнца, можно принять за двойники светила. Именно это недавно увидели лыжники в Швеции.
Анастасия Баринова
7 декабря 2017 в 15:22
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Гало может появиться вокруг Солнца и Луны, а иногда и вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Самый яркий и полноцветный вариант гало, паргелий, возникает из-за преломления солнечного света, проходящего через кристаллики льда, которые формируются в перисто-слоистых облаках.
Чаще всего паргелий можно наблюдать в ясную морозную погоду, в момент, когда Солнце находится низко над горизонтом. Такое зрелище предстало на днях перед жителями и гостями шведского курорта Вемдален (Vemdalen) в центральной Швеции.
Очевидцы сравнили событие с рождественскими огнями или появлением ангелов.
Посмотрите на гало, украсившее зимнее небо в Петербурге.