Снимаем на смартфон: впечатления от Asus Zenfone 4 в поездке по Карелии
Перед путешествием у фотографа всегда стоит сложный выбор — нагружать свою сумку большой и тяжелой техникой, чтобы быть во всеоружии, или пожертвовать функциональностью в угоду размерам и отправиться в путешествие налегке. Этот выбор приходилось делать всегда и, в принципе, приходится до сих пор. За исключением одного «но». Возможности компактной техники растут с каждым днем, и если раньше представить себе путешественника без фотоаппарата было просто невозможно, то сегодня все больше и больше людей берут в поездку с собой лишь смартфон и привозят обратно отличные фотографии.
Я не исключение. В путешествиях мне также хочется снимать для себя, но также хочется отдохнуть от тяжелого фотоаппарата — его и во время работы хватает. Поэтому когда мне выпал шанс протестировать ASUS ZenFone 4, я с радостью согласился — ведь у меня как раз намечалась поездка в Карелию на ближайшие выходные.
Первое, на что обращаешь внимание, когда берешь в руке ASUS ZenFone 4 — это размер экрана. Он просто огромный! Для фотографий это большой плюс, на таком экране лучше видны все детали снимков. Добавьте к этому отличную яркость и хорошую цветопередачу, и вы поймете, почему смотреть на нем свои фотографии — одно удовольствие.
У этого смартфона — восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630, который обеспечивает высокую производительность. И действительно: все приложения открываются без задержек, анимации плавные. Помимо этого, в процессоре оптимизировано энергопотребление, что положительно сказывается на времени работы смартфона. Добавьте к этому литий-полимерный аккумулятор высокий емкости (3300 мА·ч) и технологию быстрой зарядки ASUS BoostMaster, и станет ясно, почему этот смартфон можно назвать отличным компаньоном в путешествиях.
Камеру можно вызвать одним жестом по экрану, после чего смартфон моментально запускает приложение. Это очень экономит время и может дать вам несколько секунд, которые иногда бывают так важны при съемке быстрых сюжетов. Камера проста и удобна и благодаря разным настройкам подойдет как любителям, так и профессионалам. Так что если вы любите настроить все вручную, переходите в режим «Про» — в нем вас ждут не только все самые важные функции, вроде выдержки, ISO, баланса белого, но и вспомогательные инструменты вроде уровня для выравнивания горизонта.
Технические возможности фотокамеры меня также порадовали. Я приехал в Карелию вечером после заката, но решил поснимать турбазу при вечернем освещении. Вывод: телефон делает резкие и хорошие кадры в условиях плохой освещенности даже без вспышки. Это возможно благодаря камере с матрицей Sony IMX362 — c ней ночные кадры выходят в пять раз ярче обычных фотографий.
Всего у аппарата две камеры — одна стандартная, а вторая широкоугольная, с углом обзора в 120 градусов для пейзажей и групповых портретов. Как большой любитель пейзажей, я это оценил — мне часто не хватает угла обзора обычных камер на смартфонах.
За четыре дня в Карелии я почти не доставал камеру — для большинства сюжетов хватало смартфона. ASUS ZenFone 4 показал себя как аппарат, который может справиться с большинством задач и вполне себе заменить камеру в путешествии.