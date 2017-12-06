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Водоросль нереоцистис Лютке (Nereocystis luetkeana) на берегу мыса Чаплина. 1 декабря 2017 г. Фото: Максим Антипин/Park-beringia.ru
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Мыс Чаплина. 1 декабря 2017 г. Фото: Максим Антипин/Park-beringia.ru
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Nereocystis luetkeana на побережье Австралии, 2013 год Фото: SoftwareSimian/Wikipedia
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2012 год, США Фото: Franco Folini/Flickr.com
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2009 год, Канада Фото: Clayoquot/Wikipedia
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2017 г., США Фото: Self/Wikipedia
Водоросли — «морские змеи»: откуда они взялись на Чукотке?
Жители южной части Чукотского полуострова стали замечать на побережье длинные змеевидные объекты. Чаще всего они появлялись после сильных штормов. Некоторые люди предположили, что это организмы животного происхождения: черви или змеи. Другие считали, что они имеют антропогенное происхождение, а третьи склонялись к версии о мутантах.
Ответ на загадку дали представители Национального парка «Берегиня»: к берегам Чукотки приплыли бурые водоросли нереоцистис лютке (лат. Nereocystis luetkeana) из рода ламинария (лат. Laminaria), или морская капуста. Их ствол достигает в длину 25 метров и постепенно расширяется кверху. На конце находится пузырь диаметром до 20 см, имеющий своеобразные «листья». Самая узкая нижняя часть ствола прикрепляется к грунту при помощи ризоидов, которые образуют конус диаметром до 30 см. Водоросль встречается на глубинах до 20 м, при этом верхняя часть его ствола с пузырем и длинными пластинами плавает у поверхности.
Эти водоросли распространены вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки от острова Уналашка до Калифорнии. Их заросли бывают настолько густыми, что через них сложно передвигаться на лодке. Несмотря на гигантские размеры, нереоцистис лютке является однолетним растением. Рост начинается в феврале — марте, распространение спор происходит в ноябре, а в декабре водоросли отрываются от грунта, отправляясь в путешествие по Тихому океану.
Стволы с пузырем выбрасывает в разных частях планеты в зависимости от направления океанских течений. Благодаря этому «змеевидный гость» и появился на Чукотке.
Узнайте о пользе бурых водорослей.