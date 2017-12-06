Вулкан Шивелуч выбросил 10-километровый столб пепла
Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. В его состав входят стратовулкан Старый Шивелуч, содержащий андезиты и базальты; старая кальдера диаметром 9 км, а также активный кратер Молодой Шивелуч, из которого нередко извергается лава и газо-пепловые тучи. Высота вулкана — 3283 м, высшая точка его активной части — 2800 м. Шивелуч извергается часто: только в XX веке это происходило шесть раз. В результате извержения 12 ноября 1964 года, признанного одним из сильнейших за всю историю вулкана, он выбросил столб пепла на высоту 15 километров, а потоки грязи и обломков вулканической породы растянулись на 20 километров от кратера. После извержения 2004—2005 годов высота Шивелуча уменьшилась на 115 метров, а в мае 2009 года купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.
Активность Шивелуча не прекращается в течение всего 2017 года. 24 февраля 2017 года вулкан выбросил столб пепла на высоту 5 км, в июне и июле высота выбросов достигала 12 км, в октябре — около 8 км, а утром 5 декабря — 10 км. При этом пепловый шлейф протянулся на восток — северо-восток, приняв форму, напомнившую очевидцам пистолет.
Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано, однако Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности (третий из четырех возможных): это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.