Как разнять двух коал: видео
На одной из дорог в окрестностях Портленда местной жительнице пришлось остановить машину, чтобы прогнать перегородивших дорогу коал. Животные ожесточенно сражались друг с другом, не обращая внимания ни на звуки двигателя, ни на ее возгласы.
The road isn’t the place to wrestle pic.twitter.com/r27XkVqTND
— Storyful Viral (@StoryfulViral) 30 ноября 2017 г.
Коалы населяют эвкалиптовые леса в прибрежных районах на северо-востоке, востоке и юге Австралии. Почти всю жизнь они проводят на деревьях: здесь они и спят, и добывают себе пропитание.
Медлительность коалы связана с особенностями рациона: побеги и листья эвкалипта содержат слишком мало калорий, чтобы понапрасну расходовать энергию. Вот пример: однажды коала заснул прямо во время побега из зоопарка.
Самки коал ведут одиночный образ жизни и придерживаются своих участков, которые покидают крайне редко. В период размножения самцы нередко начинают борьбу, притом наносимые увечья могут быть достаточно серьезными. Очевидцем такой потасовки стала и автор этого видео.
Узнайте, от чего зависит поведение коал.