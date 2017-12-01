  • Как разнять двух коал: видео
    Фото: Aaron Jacobs/Flickr.com
  • Как разнять двух коал: видео
    Фото: lin padgham/Flickr.com
  • Как разнять двух коал: видео
    Фото: Benjamint444/Wikipedia
Природа

Как разнять двух коал: видео

Коалы — крайне медлительные животные. Впрочем, на время схватки с соперником они могут оставить врожденную флегматичность (и выбрать не самое подходящее для драки место).
Анастасия Баринова
1 декабря 2017 в 15:55

На одной из дорог в окрестностях Портленда местной жительнице пришлось остановить машину, чтобы прогнать перегородивших дорогу коал. Животные ожесточенно сражались друг с другом, не обращая внимания ни на звуки двигателя, ни на ее возгласы.


Коалы населяют эвкалиптовые леса в прибрежных районах на северо-востоке, востоке и юге Австралии. Почти всю жизнь они проводят на деревьях: здесь они и спят, и добывают себе пропитание.

Медлительность коалы связана с особенностями рациона: побеги и листья эвкалипта содержат слишком мало калорий, чтобы понапрасну расходовать энергию. Вот пример: однажды коала заснул прямо во время побега из зоопарка.

Самки коал ведут одиночный образ жизни и придерживаются своих участков, которые покидают крайне редко. В период размножения самцы нередко начинают борьбу, притом наносимые увечья могут быть достаточно серьезными. Очевидцем такой потасовки стала и автор этого видео.

Узнайте, от чего зависит поведение коал.

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