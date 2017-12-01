  • Рысята встречают первый снег: видео
    Фото: Cloudtail the Snow Leopard / Flickr.com
  • Рысята встречают первый снег: видео
    Фото: Pixabay.com
Природа

Рысята встречают первый снег: видео

Фотограф на Аляске снял рысят, зашедших к нему во двор вместе с матерью. Малыши радуются приближению зимы и от души резвятся в первом снегу.
Анастасия Баринова
1 декабря 2017 в 14:12

Житель Аляски Тим Ньютон ведет фотопроект, посвященный природе его родного края. Нередко его модели — дикие звери — приходят прямо к его дому.
В сентябре его двор посетило рысиное семейство: мама и семеро малышей. А затем они вернулись в конце ноября. Подросшие малыши бегали по двору, возились, прыгали друг на друга, катались по снегу и устраивали шуточные сражения. Тиму и его жене удалось снять видео.


На Аляске обитает канадская рысь (лат. Lynx canadensis). Брачный сезон у этих животных происходит раз в год, в марте-апреле. Спустя два месяца на свет появляется от одного до четырех детенышей, однако в случае, когда среда обитания для рысей благоприятна, и еды в достатке, одновременно может родится больше малышей. С матерью молодые рыси остаются около 10 месяцев, перенимая необходимые для выживания навыки.

Послушайте, как звучит голос взрослой рыси.

Тоже интересно

Рысь поймала огромную рыбу: видео

Обсудить
СМИ2
Рыба-монстр напугала рыбаков на Сахалине (видео)
Рыба-монстр напугала рыбаков на Сахалине (видео)
Тоже интересно
Первые шаги рысят из Московского зоопарка: видео
Первые шаги рысят из Московского зоопарка: видео
Партнерский материал
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW