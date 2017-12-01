Рысята встречают первый снег: видео
Житель Аляски Тим Ньютон ведет фотопроект, посвященный природе его родного края. Нередко его модели — дикие звери — приходят прямо к его дому.
В сентябре его двор посетило рысиное семейство: мама и семеро малышей. А затем они вернулись в конце ноября. Подросшие малыши бегали по двору, возились, прыгали друг на друга, катались по снегу и устраивали шуточные сражения. Тиму и его жене удалось снять видео.
На Аляске обитает канадская рысь (лат. Lynx canadensis). Брачный сезон у этих животных происходит раз в год, в марте-апреле. Спустя два месяца на свет появляется от одного до четырех детенышей, однако в случае, когда среда обитания для рысей благоприятна, и еды в достатке, одновременно может родится больше малышей. С матерью молодые рыси остаются около 10 месяцев, перенимая необходимые для выживания навыки.
Послушайте, как звучит голос взрослой рыси.