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Обнаружена рыба, живущая на глубине 8 км
На данный момент это самая глубоководная рыба из всех, что известны науке.
National Geographic Россия
30 ноября 2017 в 15:58
Марианский парусник (лат. Pseudoliparis swirei) обитает в Марианской впадине. Впервые ученые обнаружили ее на глубине 7 966 метров ниже уровня моря еще в 2014 году. Свежая статья в журнале Zootaxa рассказывает о том, как исследователи изучали необычное создание.
«На первый взгляд, парусник совершенно не приспособлен для жизни на такой глубине, однако на самом деле он и его сородичи прекрасно выживают в экстремальных условиях», — рассказывает Маккензи Геррингер, докторант из Вашингтонского университета, который участвовал в экспедиции 2014 года.
В настоящее время ученые пытаются понять, как именно эта рыба адаптировалась для жизни в среде под огромным давлением. Им удалось увидеть то, как P. swirei охотится в дикой среде: стайка таких рыб разбивается на группы и «загоняют» стада креветок и мелких ракообразных, всасывая их в себя.