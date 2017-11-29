Домики ручейников как произведение искусства: видео
Науке известно 15 233 вида насекомых отряда ручейники (лат. Trichoptera). Их личинок можно найти на дне ручьев и озер практически по всему свету, но опознать их новичку будет не просто: они прячутся в миниатюрных домиках, затыкая вход своей головой.
Простейшая форма постройки — полая тростинка; более сложная — трубчатый футляр из отдельных кусочков природных материалов. В зависимости от вида ручейников и места их обитания строительный материал может меняться: в ход идут листва, песчинки, мох, травинки, кусочки отмершего дерева, свежие древесные веточки, хвоя, стебли хвоща, ракушки, шелуха подсолнечника и так далее.
60-летний французский художник Юбер Дюпра (Hubert Duprat) для своих работ использует необычные компоненты: обрезки виниловых труб, рыбью чешую и многое другое. Еще в 80-х годах он обратил внимание на жизнь ручейников и решил привлечь их к созданию художественных произведений.
У себя дома мастер расположил аквариумы, наполнил их водой, на дно положил золотую стружку — и подсадил в них пойманных ручейников. Опыт удался: насекомые сделали домики из драгоценного металла. Впоследствии Дюпра продолжил эксперименты — но уже с полудрагоценными и драгоценными камнями.
За минувшие десятилетия ручейники построили домики из бирюзы, кораллов, лазурита, сапфиров, жемчуга, рубинов и даже бриллиантов. Теперь эти поделки можно увидеть в музеях по всему миру.
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