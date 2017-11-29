Жестокий романс: ухаживание в мире гепардов
Необычное поведение гепардов, желающих продолжить свой род, сняли туристы в южноафриканском парке Kgalagadi Transfrontier Park. Сначала их внимание привлекли четыре кошки, замершие среди травы. Животные медленно начинают двигаться, однако их целью не является пасущаяся рядом антилопа: оказалось, что гепарды учуяли лежащую неподалеку самку по кличке Коррин (Corrine).
Они продолжают подкрадываться к ней, а затем срываются с места и стремительно бегут в ее сторону. Между самцами и Коррин завязывается схватка. Биологи поясняют, что в брачный период несколько самцов обычно сражаются друг с другом. В данном же случае противником выступает самка, а особи мужского пола, невзирая на численный перевес, сообща наносят ей удары и укусы. Как рассказал турист, снявший видео, Коррин по окончании битвы была ранена, по ее морде текла кровь.
Между тем для мира гепардов такие столкновения нормальны, хоть и более редки, чем сражения самцов между собой. Биологи допускают, что кровопролитная атака на Коррин должна была показать, готова ли самка к спариванию: по всей видимости, на момент нападения она не источала соответствующий запах. Однако котят рядом с ней не было, что означает потенциальную готовность к продолжению рода. Закончилась ли битва созданием пары, не известно, однако спустя несколько дней сотрудники парка заметили Коррин, вполне оправившуюся от ран.
Посмотрите, как разгоняется гепард.