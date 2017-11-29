На Дальнем Востоке впервые записан голос леопарда: видео
В 2012 году в Приморском крае было создано природоохранное учреждение «Земля леопарда», в состав которого входит одноименный национальный парк, а также старейший дальневосточный заповедник «Кедровая падь». На территории площадью 282 тыс. га реализуется программа по защите единственной в мире дикой популяции самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда, или амурского барса.
В парке установлено 300 фотоловушек: это самое большое количество автоматических камер на заповедных территориях России. С их помощью фиксируются все передвижения леопардов, любые изменения во внешнем облике и жизненном цикле. Каждому животному, помимо имени, присваивается идентификационный код: например — Leo 5F, где цифра означает номер, а буква — пол (male или female, самец или самка).
Недавно на одной из звериных троп «Кедровой пали» впервые был записан голос дальневосточного леопарда. Камера установлена у вершины горного хребта, на площадке, с которой леопардам и другим зверям удобно обозревать окрестности. Зная об этом, специалисты неоднократно получали с этого места видеозаписи с участием леопардов. На этот раз в объектив попал Leo 12M по имени Тайфун — хозяин этой территории. Добравшись до излюбленного места отдыха, хищник обозначил свое присутствие мощным ревом.
По словам специалистов, Тайфун продемонстрировал поведение здорового взрослого самца, заявив во всеуслышание о своих правах на территорию и добычу. В других случаях леопарды используют вокализацию в сезон размножения, когда самец или самка привлекают друг друга громким рычанием. Особые звуки может издавать и мать, зовущая своих детенышей. Помимо голоса, пятнистые хищники обмениваются информацией при помощи запаха и поведения.
Природоохранная территория «Земля леопарда» успешно справляется с поставленной задачей: благодаря пресечению попыток браконьерства и эффективной работе по зимней подкормке копытных (основы кормовой базы хищников) численность амурских барсов неуклонно растет. За 10 лет популяция краснокнижной кошки увеличилась с 30 до 70 особей.
Посмотрите на новорожденных леопардов, попавших в фотоловушку.