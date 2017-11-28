Ястреб разоряет птичье гнездо: видео
Одно из самых популярных туристических мест в Национальном парке Крюгера (ЮАР) — «Плотина заката» (Sunset dam), где можно понаблюдать за крокодилами, гиппопотамами, а также многими видами птиц. Здесь, например, одновременно можно увидеть пять видов аистов: белошейного, седлоклювого, черного, марабу и африканского клювача.
Недавно туристы смогли снять крупным планом африканского луневого ястреба (Polyboroides typus), который разорял гнездо ткачиков. Сначала хищник методично вытаскивает из стенки гнезда веточки, а затем достает из него птенца. После этого он выщипывает у тушки лишние перья — и лишь затем приступает к трапезе.
Рост африканского луневого ястреба может достигать 66 см (а размах крыльев — до полутора метров). Эта птица всеяднa: в ее рацион входят и плоды, и яйца, и мелкие позвоночные. Особое строение крыльев и ног позволяет ястребу добираться даже до гнезд, которые птицы вьют в дуплах. Помимо ткачиковых, эти хищники часто воруют птенцов у древесных удодов (лат. Phoeniculidae) и африканских бородаток (лат. Lybiidae).
Посмотрите, как зайцу удалось отбить атаку ястреба.