  • Ястреб разоряет птичье гнездо: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
  • Ястреб разоряет птичье гнездо: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
Природа

Ястреб разоряет птичье гнездо: видео

Птицы семейства ткачиковые (лат. Ploceidae) строят свои гнезда у деревьев над водой — это защищает их от змей. Однако против хищных пернатых такая стратегия не помогает.
Анастасия Баринова
28 ноября 2017 в 19:40

Одно из самых популярных туристических мест в Национальном парке Крюгера (ЮАР) — «Плотина заката» (Sunset dam), где можно понаблюдать за крокодилами, гиппопотамами, а также многими видами птиц. Здесь, например, одновременно можно увидеть пять видов аистов: белошейного, седлоклювого, черного, марабу и африканского клювача.

Недавно туристы смогли снять крупным планом африканского луневого ястреба (Polyboroides typus), который разорял гнездо ткачиков. Сначала хищник методично вытаскивает из стенки гнезда веточки, а затем достает из него птенца. После этого он выщипывает у тушки лишние перья — и лишь затем приступает к трапезе.


Рост африканского луневого ястреба может достигать 66 см (а размах крыльев — до полутора метров). Эта птица всеяднa: в ее рацион входят и плоды, и яйца, и мелкие позвоночные. Особое строение крыльев и ног позволяет ястребу добираться даже до гнезд, которые птицы вьют в дуплах. Помимо ткачиковых, эти хищники часто воруют птенцов у древесных удодов (лат. Phoeniculidae) и африканских бородаток (лат. Lybiidae).

Посмотрите, как зайцу удалось отбить атаку ястреба.

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