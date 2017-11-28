  • Доспех из ракушек: как осьминог защитился от акулы
    Фото: BBC Planet
  • Доспех из ракушек: как осьминог защитился от акулы
    Фото: Guido Zsilavecz/Wikipedia
Природа

Доспех из ракушек: как осьминог защитился от акулы

Спасаясь от хищника, осьминог продемонстрировал редкую изобретательность. По мнению операторов BBC, такая стратегия защиты никогда раньше не была снята на видео.
Анастасия Баринова
28 ноября 2017 в 17:30

Одна из серий цикла документальных фильмов Blue Planet на канале Би-би-си была посвящена полосатой усатой кошачьей акуле (лат. Poroderma africanum). Эти сравнительно небольшие хищные рыбы (их длина не превышает 1,1 метра, а вес — 8 кг) обитают в прибрежных водах Южной Африки. Для человека они опасности не представляют: их рацион состоит из мелких рыб, скатов, яиц, червей и моллюсков. Впрочем, как показывает документальная съемка, последние вполне могут дать отпор хищным рыбам.

Операторам Blue Planet удалось снять схватку акулы с осьминогом. Защищаясь от укусов, осьминог протолкнул свои щупальца в жабры акулы, лишив ее возможности дышать. Воспользовавшись временным преимуществом, моллюск мгновенно соорудил щит из камней и ракушек. Пока акула пыталась достать добычу — та сбросила защитный «панцирь» и быстро уплыла.

Полное видео необычного сражения показано в пятой серии Blue Planet II, а в Сети доступен небольшой фрагмент видеозаписи. За годы съемок подводного мира журналисты Би-би-си никогда не видели подобных действий со стороны осьминогов. По их словам, такая стратегия защиты никогда раньше не была задокументирована.


Посмотрите, как моллюски сражаются друг с другом.

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