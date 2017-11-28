Доспех из ракушек: как осьминог защитился от акулы
Одна из серий цикла документальных фильмов Blue Planet на канале Би-би-си была посвящена полосатой усатой кошачьей акуле (лат. Poroderma africanum). Эти сравнительно небольшие хищные рыбы (их длина не превышает 1,1 метра, а вес — 8 кг) обитают в прибрежных водах Южной Африки. Для человека они опасности не представляют: их рацион состоит из мелких рыб, скатов, яиц, червей и моллюсков. Впрочем, как показывает документальная съемка, последние вполне могут дать отпор хищным рыбам.
— BBC Earth (@BBCEarth) 26 ноября 2017 г.
Операторам Blue Planet удалось снять схватку акулы с осьминогом. Защищаясь от укусов, осьминог протолкнул свои щупальца в жабры акулы, лишив ее возможности дышать. Воспользовавшись временным преимуществом, моллюск мгновенно соорудил щит из камней и ракушек. Пока акула пыталась достать добычу — та сбросила защитный «панцирь» и быстро уплыла.
Полное видео необычного сражения показано в пятой серии Blue Planet II, а в Сети доступен небольшой фрагмент видеозаписи. За годы съемок подводного мира журналисты Би-би-си никогда не видели подобных действий со стороны осьминогов. По их словам, такая стратегия защиты никогда раньше не была задокументирована.
— BBC Earth (@BBCEarth) 26 ноября 2017 г.
Посмотрите, как моллюски сражаются друг с другом.