Зачем многоножки сбиваются в стаи: видео
Многоножки (лат. Myriapoda) широко распространены по всей планете; в науке описано по меньшей мере 12 000 видов. Некоторые объединяются в группы только в брачный период, другие — для совместной добычи пищи, третьи объединяют силы для защиты от врагов.
Случайным свидетелем социального поведения членистоногих стал житель Сенегала (Западная Африка), увлекающийся фотографией: заметив под ногами группу многоножек, он включил видеокамеру. Ему удалось снять не только процесс питания этих животных, но их защитную реакцию: хищное насекомое, попытавшееся напасть на стаю, ушло ни с чем.
Специалисты поясняют, что на видео попали двупарноногие многоножки, или диплоподы из семейства Paradoxosomatidae. Они питаются органическими остатками, которыми изобилует почва. Поиски подходящих для кормежки участков удобнее вести коллективно — это один из резонов держаться кучнее.
Конечно, у такой стратегии есть недостаток: яркое и медленно движущееся пятно становится заметной для хищников. Но с другой стороны, именно в группе многоножки способны противостоять угрозам, тогда как у единичной особи шансов немного.
Узнайте о древних гигантских многоножках.