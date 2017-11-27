  • Зачем многоножки сбиваются в стаи: видео
    Фото: National Geographic
  • Зачем многоножки сбиваются в стаи: видео
    Фото: Anh D. Nguyen/Wikipedia
  • Зачем многоножки сбиваются в стаи: видео
    Фото: National Geographic
Природа

Зачем многоножки сбиваются в стаи: видео

Фотографу в Сенегале повезло встретить необычно плотную группу многоножек — и даже снять животных на камеру. Рассказываем, что именно происходит на этом видео.
Анастасия Баринова
27 ноября 2017 в 18:57
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Многоножки (лат. Myriapoda) широко распространены по всей планете; в науке описано по меньшей мере 12 000 видов. Некоторые объединяются в группы только в брачный период, другие — для совместной добычи пищи, третьи объединяют силы для защиты от врагов.

Случайным свидетелем социального поведения членистоногих стал житель Сенегала (Западная Африка), увлекающийся фотографией: заметив под ногами группу многоножек, он включил видеокамеру. Ему удалось снять не только процесс питания этих животных, но их защитную реакцию: хищное насекомое, попытавшееся напасть на стаю, ушло ни с чем.

Специалисты поясняют, что на видео попали двупарноногие многоножки, или диплоподы из семейства Paradoxosomatidae. Они питаются органическими остатками, которыми изобилует почва. Поиски подходящих для кормежки участков удобнее вести коллективно — это один из резонов держаться кучнее.

Конечно, у такой стратегии есть недостаток: яркое и медленно движущееся пятно становится заметной для хищников. Но с другой стороны, именно в группе многоножки способны противостоять угрозам, тогда как у единичной особи шансов немного.

Узнайте о древних гигантских многоножках.

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