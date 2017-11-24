  • Как австралийский зоопарк спасает черных носорогов: видео
    Фото: Rick Stevens/Taronga Western Plains Zoo
  • Как австралийский зоопарк спасает черных носорогов: видео
    Фото: Taronga Western Plains Zoo
  • Как австралийский зоопарк спасает черных носорогов: видео
    Фото: Taronga Western Plains Zoo
Природа

Как австралийский зоопарк спасает черных носорогов: видео

Австралийский зоопарк Taronga Western Plains Zoo участвует в программе по сохранению черных носорогов. 2017 год оказался особенно успешным: на свет появилось сразу два малыша.
Анастасия Баринова
24 ноября 2017 в 18:41
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К семейству носороговые (лат. Rhinocerotidae) относится пять видов; два из них, черный и белый, обитают в Африке. Но если положение белого носорога относительно стабильно (вид считается близким к уязвимому), то популяция черного носорога находится на грани исчезновения).*

Главной угрозой для этих зверей было и остается браконьерство. Многие природоохранные организации мира пытаются спасти черных носорогов. Подобную программу реализует и зоопарк Taronga Western Plains Zoo, расположенный в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Парк был построен в 1977 году, чтобы приютить животных из переполненного зоопарка Сиднея. В 1994 году в Taronga Western Plains Zoo из Зимбабве приехало шесть черных носорогов, которые вскоре образовали пары. В 2010 году в зоопарке уже родились черные носороги второго поколения, а 2017-й стал годом рождения сразу двух малышей.

Самка, получившая кличку Мэси (Mesi), родилась в апреле, а 31 октября в зоопарке появился малыш мужского пола, еще не получивший имя. Ветеринары отмечают, что этот детеныш — один из самых крупных за всю историю реализации программы: при рождении он весил около 40 кг (Mэси — под 30 кг). Первые недели детеныш проводил в закрытом вольере с матерью; посетителям его впервые показали 21 ноября.

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