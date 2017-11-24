Как австралийский зоопарк спасает черных носорогов: видео
К семейству носороговые (лат. Rhinocerotidae) относится пять видов; два из них, черный и белый, обитают в Африке. Но если положение белого носорога относительно стабильно (вид считается близким к уязвимому), то популяция черного носорога находится на грани исчезновения).*
Главной угрозой для этих зверей было и остается браконьерство. Многие природоохранные организации мира пытаются спасти черных носорогов. Подобную программу реализует и зоопарк Taronga Western Plains Zoo, расположенный в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
Парк был построен в 1977 году, чтобы приютить животных из переполненного зоопарка Сиднея. В 1994 году в Taronga Western Plains Zoo из Зимбабве приехало шесть черных носорогов, которые вскоре образовали пары. В 2010 году в зоопарке уже родились черные носороги второго поколения, а 2017-й стал годом рождения сразу двух малышей.
Самка, получившая кличку Мэси (Mesi), родилась в апреле, а 31 октября в зоопарке появился малыш мужского пола, еще не получивший имя. Ветеринары отмечают, что этот детеныш — один из самых крупных за всю историю реализации программы: при рождении он весил около 40 кг (Mэси — под 30 кг). Первые недели детеныш проводил в закрытом вольере с матерью; посетителям его впервые показали 21 ноября.
Мэси «открыла» третье поколение черных носорогов, родившихся в парке, тогда как новорожденный относится ко второму поколению. Они родственники: мать нового малыша — бабушка Мэси.
В зоопарке подчеркивают успех реализации программы: в общей сложности на свет появилось уже 14 детенышей черного носорога.
Узнайте, когда на планете отмечается день носорогов.
*Семь лет назад популяция белого носорога состояла из 20 170 особей, черного — всего из 4880. Один из подвидов черного носорога, живший в Западной Африке (Diceros bicornis longipes), в 2011 году был признан вымершим.