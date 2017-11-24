  • 24 ноября — День моржа
    Фото: Михаил Коростелёв
  • 24 ноября — День моржа
    Фото: Александр Перов
  • 24 ноября — День моржа
    Фото: Буданов Михаил Сергеевич
  • 24 ноября — День моржа
    Фото: Лора Белоиван
Природа

24 ноября — День моржа

Сегодня отмечается День моржа. Экологический праздник, возникший по инициативе WWF России, призван привлечь внимание к проблемам сохранения уникальных морских млекопитающих.
Анастасия Баринова
24 ноября 2017 в 16:52

Моржи (лат. Odobenus rosmarus) — одни из крупнейших ластоногих: по размерам они уступают лишь морским слонам, достигающим 5−6 метров в длину (в то время как моржи вырастают до 3 с половиной метров). Впрочем, ареалы этих видов не пересекаются, а значит, морж является самым большим ластоногим в своей среде обитания.

При изучении моржей активно применяются современные технологии. Летом на лежбищах проводятся наземные наблюдения и устанавливаются фотоловушки, а за перемещениями этих животных в течение года ученые следят при помощи авиа- и спутниковых снимков. Тем не менее, в мировой базе знаний о моржах по-прежнему множество пробелов. Ученые поясняют, что информации о районах кормления и отдыха некоторых популяций собрано слишком мало. Также не установлены возможные связи между разными популяциями.

  • 24 ноября — День моржа
    Фото: Валерий Князькин

До середины XX века в России практиковался промышленный промысел моржей. Их истребляли ради жира, который использовался для отопления и освещения, и клыков, отправлявшихся на экспорт. В наши дни охотничьи квоты выдаются жителям Чукотского автономного округа: коренным малочисленным народам разрешена добыча около тысячи особей в год. На остальной территории России охота на моржей запрещена, а атлантический и лаптевский подвиды занесены в Красную книгу России.

  • 24 ноября — День моржа
    Фото: Александр Куцкий

Тем не менее, на мировом уровне, в списке Международного союза охраны природы, моржи числятся как благополучный вид: данных о статусе их популяции собрано недостаточно.

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