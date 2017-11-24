24 ноября — День моржа
Моржи (лат. Odobenus rosmarus) — одни из крупнейших ластоногих: по размерам они уступают лишь морским слонам, достигающим 5−6 метров в длину (в то время как моржи вырастают до 3 с половиной метров). Впрочем, ареалы этих видов не пересекаются, а значит, морж является самым большим ластоногим в своей среде обитания.
При изучении моржей активно применяются современные технологии. Летом на лежбищах проводятся наземные наблюдения и устанавливаются фотоловушки, а за перемещениями этих животных в течение года ученые следят при помощи авиа- и спутниковых снимков. Тем не менее, в мировой базе знаний о моржах по-прежнему множество пробелов. Ученые поясняют, что информации о районах кормления и отдыха некоторых популяций собрано слишком мало. Также не установлены возможные связи между разными популяциями.
До середины XX века в России практиковался промышленный промысел моржей. Их истребляли ради жира, который использовался для отопления и освещения, и клыков, отправлявшихся на экспорт. В наши дни охотничьи квоты выдаются жителям Чукотского автономного округа: коренным малочисленным народам разрешена добыча около тысячи особей в год. На остальной территории России охота на моржей запрещена, а атлантический и лаптевский подвиды занесены в Красную книгу России.
Тем не менее, на мировом уровне, в списке Международного союза охраны природы, моржи числятся как благополучный вид: данных о статусе их популяции собрано недостаточно.
В этом году WWF опубликовал доклад, в котором заостряется внимание на изменившейся ситуации в Арктике. В среду обитания моржей активно вторгаются нефтегазовые компании, а глобальное потепление сильно сказывается на полярных экосистемах. Все это не может не приводить к сокращению популяции моржей. Для того, чтобы вести работу по их сохранению, потребуется сотрудничество на международном уровне. В свою очередь, WWF России уже на протяжении нескольких лет ведет работу по изучению атлантических моржей. В российском секторе Арктики их численность составляет 6−12 тыс. особей.
Российские эксперты разработали стратегию сохранения атлантического подвида моржа. Одной из важнейших задач является защита ключевых лежбищ, на которых летом собирается до нескольких тысяч особей. Для этого необходимо расширить площадь особо охраняемых природных территорий; убедить транспортные компании учитывать природоохранные зоны при построении авиа- и судовых маршрутов, а также усилить надзор за арктическими туристами. После доработок соответствующий документ будет направлен в Минприроды России.
Узнайте, как изменение климата влияет на моржей.