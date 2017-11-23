Гигантское гнездо шершней размером с холодильник: видео
Истребитель насекомых Джуд Верретт (Jude Verrett) из американского штата Луизиана был вызван в город Паттерсон: здесь один из сараев полностью оккупировали шершни.
Как и другие представители семейства настоящих ос (лат. Vespidae), шершни строят большие гнезда, собирая материал с гнилых пней и веточек. В случае опасности насекомые способны мобилизоваться целым гнездом и коллективно жалить врага. Укус является болезненным, а некоторые виды шершней даже могут быть ядовитыми. Кроме того, аллергические реакции на укус в отдельных случаях могут приводить к летальному исходу.
Джуд Верретт за годы своей профессиональной деятельности уничтожил немало гнезд шершней, занявших жилые дома и приусадебные постройки. Но увиденное в Паттерсоне удивило даже его: назвав осиное жилище «дедушкой всех гнезд», он сравнил его с «большим холодильником».
Джуд опасался, что его не спасет защитная экипировка: настолько много вокруг роилось насекомых. Закончив работу, он опрыскал разобранное гнездо инсектицидом и разложил его части на траву. Получилась внушительная «садовая дорожка».
Узнайте об опасности, которую шершни представляют для людей.