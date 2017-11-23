  • Спа-процедуры у китов: видео
    Фото: National Geographic
  • Спа-процедуры у китов: видео
    Фото: National Geographic
Природа

Спа-процедуры у китов: видео

Канадские ученые решили исследовать связь между изменением климата и пищевыми привычками гренландских китов. Однако экспедиция дала неожиданные результаты: киты сбросили датчики, и это позволило получить новые научные данные.
Анастасия Баринова
23 ноября 2017 в 14:34
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Гренландский, или полярный кит (лат. Balaena mysticetus) живет в полярных районах Северного полушария. Животное длиной около 20 м плавает со скоростью около 20 км/ч, ныряет на глубину до 200 м и может оставаться под водой до 40 минут. Ученые из Университета Британской Колумбии отправились в залив Камберленд, чтобы изучить пищевые привычки гренландских китов в новых климатических условиях.

На спины китов были помещены датчики, но они довольно быстро перестали подавать сигналы. Глядя на поведение животных издалека, ученые поняли, почему аппаратура отказала: киты активно терлись о крупные валуны у побережья, а их кожа выглядела рыхлой и шелушилась. Предположив, что киты таким образом очищают ее, исследователи вернулись с дронами, и съемка с высоты подтвердила догадку.

Морские биологи поясняют, что похожее поведение было зафиксировано у белух, но за гренландскими китами стремление к линьке прежде замечено не было. При этом они специально отправляются в подходящие места — такие, как залив Камберленд. Острые камни легко отшелушивают омертвевшие участки кожи, а теплая вода смягчает и увлажняет ее. Интересно, что здесь почти нет зоопланктона, которым питаются киты. Таким образом, этот участок моря используется ими исключительно как «спа-центр».

Ранее считалось, что основной заботой китов о коже является избавление от паразитов; для этого они резко выпрыгивают из воды.

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