Спа-процедуры у китов: видео
Гренландский, или полярный кит (лат. Balaena mysticetus) живет в полярных районах Северного полушария. Животное длиной около 20 м плавает со скоростью около 20 км/ч, ныряет на глубину до 200 м и может оставаться под водой до 40 минут. Ученые из Университета Британской Колумбии отправились в залив Камберленд, чтобы изучить пищевые привычки гренландских китов в новых климатических условиях.
На спины китов были помещены датчики, но они довольно быстро перестали подавать сигналы. Глядя на поведение животных издалека, ученые поняли, почему аппаратура отказала: киты активно терлись о крупные валуны у побережья, а их кожа выглядела рыхлой и шелушилась. Предположив, что киты таким образом очищают ее, исследователи вернулись с дронами, и съемка с высоты подтвердила догадку.
Морские биологи поясняют, что похожее поведение было зафиксировано у белух, но за гренландскими китами стремление к линьке прежде замечено не было. При этом они специально отправляются в подходящие места — такие, как залив Камберленд. Острые камни легко отшелушивают омертвевшие участки кожи, а теплая вода смягчает и увлажняет ее. Интересно, что здесь почти нет зоопланктона, которым питаются киты. Таким образом, этот участок моря используется ими исключительно как «спа-центр».
Ранее считалось, что основной заботой китов о коже является избавление от паразитов; для этого они резко выпрыгивают из воды.