Рождественская орхидея расцветет в «Аптекарском огороде»
Звезда Дарвина, Рождественская орхидея, Вифлеемская звезда, Король Ангрекумов — так называют орхидею Ангрекум полуторафутовый, эндемик Мадагаскара. Эта орхидея примечательна очень длинным шпорцем-нектарником (до 43 см). Детальную информацию о Звезде Дарвина можно узнать на обзорных экскурсиях по тропикам и открытой территории «От Петра I до наших дней» 25 и 26 ноября.
В природе Рождественская орхидея цветёт с июня до сентября, в культуре — в декабре-январе (отсюда и название). Похожий по форме на звезду ярко-белый цветок с блестящей поверхностью отражает в темноте даже самое минимальное количества света — например, свет луны. От этого создается ощущение, что в темноте цветки Ангрекума светятся. Такая «хитрость» нужна растению для того, чтобы ночные опылители, от которых оно зависит, легче находили свежие цветки.
Именно Чарльз Дарвин предположил, что Ангрекум должен опыляться ночной бабочкой с беспрецедентно длинным хоботком, способным дотянуться до нектара, спрятанного в кончике шпорца цветка. В научных кругах подобное предположение сразу же высмеяли, так как существование насекомого-опылителя с 35-сантиметровым хоботком казалось на тот момент абсурдом. Гипотеза подтвердилась лишь спустя 21 год после смерти Дарвина, когда был открыт новый вид именно такой ночной бабочки — подвид бражника Xanthopan morgani.