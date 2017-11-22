Как выглядит гигантский морской кот: видео
Итальянский аквалангист Стефано Уливи (Stefano Ulivi) часто совершает погружения у берегов португальского острова Пику.
На 20-метровой глубине он увидел «огромный странный камень, которого прежде здесь не было». Загадка быстро разрешилась: «валун» неожиданно пошевелился — и дайвер узнал в нем морского кота, или обыкновенного хвостокола (лат. Dasyatis pastinaca).
Этот вид скатов широко распространен в теплых водах восточной части Атлантического океана. В ширину морские коты обычно достигают 140 см; их длина при этом не превышает 2,5 метров.
Происхождение «кошачьего» имени скатов точно не известно: по одной из версий, животные получили его из-за тонкого и гибкого хвоста. На нем, кстати, располагается ядовитый зазубренный шип размером до 35 см.
Зная об оружии скатов, опытный аквалангист Уливи старается не приближаться к скатам, но на этот раз он заметил рыбу слишком поздно. Впрочем, встреча прошла бескровно — а на память о ней у Стефано осталось видео. По приблизительным оценкам, длина этого ската составляла как минимум 3 метра (ныряльщик сравнивает этого морского кота с акулой или дельфином).
В свою очередь, человек как объект охоты морским котам не интересен: они питаются мелкой рыбой, моллюсками и ракообразными. Обнаружив аквалангиста, скат уплыл.
Узнайте о других необычных хвостоколах: оказалось, что они умеют жевать пищу.