  • Как выглядит гигантский морской кот: видео
    Фото: Jcparsaligan/Wikipedia
  • Как выглядит гигантский морской кот: видео
    Фото: Wikipedia
Природа

Как выглядит гигантский морской кот: видео

Один из видов скатов-хвостоколов носит имя «морской кот». Обычный размер этих рыб — около 2 метров, но иногда среди них попадаются рекордсмены. Недавно трехметровый гигант встретился аквалангисту в водах Португалии.
Анастасия Баринова
22 ноября 2017 в 19:36

Итальянский аквалангист Стефано Уливи (Stefano Ulivi) часто совершает погружения у берегов португальского острова Пику.

На 20-метровой глубине он увидел «огромный странный камень, которого прежде здесь не было». Загадка быстро разрешилась: «валун» неожиданно пошевелился — и дайвер узнал в нем морского кота, или обыкновенного хвостокола (лат. Dasyatis pastinaca).

Этот вид скатов широко распространен в теплых водах восточной части Атлантического океана. В ширину морские коты обычно достигают 140 см; их длина при этом не превышает 2,5 метров.

Происхождение «кошачьего» имени скатов точно не известно: по одной из версий, животные получили его из-за тонкого и гибкого хвоста. На нем, кстати, располагается ядовитый зазубренный шип размером до 35 см.

Зная об оружии скатов, опытный аквалангист Уливи старается не приближаться к скатам, но на этот раз он заметил рыбу слишком поздно. Впрочем, встреча прошла бескровно — а на память о ней у Стефано осталось видео. По приблизительным оценкам, длина этого ската составляла как минимум 3 метра (ныряльщик сравнивает этого морского кота с акулой или дельфином).


В свою очередь, человек как объект охоты морским котам не интересен: они питаются мелкой рыбой, моллюсками и ракообразными. Обнаружив аквалангиста, скат уплыл.

Узнайте о других необычных хвостоколах: оказалось, что они умеют жевать пищу.

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