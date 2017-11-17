  • Создан виртуальный 360°-тур по паркам Южной Африки
    Фото: Discoverafrica.com
  • Создан виртуальный 360°-тур по паркам Южной Африки
    Фото: Discoverafrica.com
  • Создан виртуальный 360°-тур по паркам Южной Африки
    Фото: Discoverafrica.com
  • Создан виртуальный 360°-тур по паркам Южной Африки
    Фото: Drive South Africa / Youtube.com
Природа

Создан виртуальный 360°-тур по паркам Южной Африки

В ЮАР находится множество природных парков и заповедных территорий. Новый интерактивный проект позволяет совершить по ним прогулку в формате 360°.
Анастасия Баринова
17 ноября 2017 в 15:43
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Более 200 волонтеров из Южной Африки объединились, чтобы осуществить съемку заповедных уголков Южной Африки. Виртуальный тур, получивший название South Africa in 360°, был реализован при поддержке сервиса Google’s Street View.

По словам создателей 360°-панорам, процесс съемки не слишком отличался от обычного похода по Южной Африке: «Мы проходили мимо зебр, видели разных змей, стервятников, слонов и ягуаров». Единственным различием была необходимость носить за плечами специальный ранец с камерами — Google Trekker.

Результатом работы стали фотопанормы природных достопримечательностей из 19-ти национальных парков, 17 заповедников и шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, существующих в ЮАР.

Чтобы отправиться покорять Африку, достаточно посетить сайт проекта.

Идея создания подобной карты принадлежала одной из местных компаний по прокату автомобилей, однако план по привлечению большего числа клиентов превратился в масштабный проект, интересный всем любителям природы. Волонтеры не только снимали самые живописные природные уголки страны, но одновременно и прокладывали маршруты, которые могут использовать туристы.

  • Создан виртуальный 360°-тур по паркам Южной Африки
    Google Trekker, он же Гэрри, — система камер, закрепленная на ранце Фото: Drive South Africa / Youtube.com

Посмотрите на новые направления, недавно появившиеся на Google’s Street View.

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