Создан виртуальный 360°-тур по паркам Южной Африки
Более 200 волонтеров из Южной Африки объединились, чтобы осуществить съемку заповедных уголков Южной Африки. Виртуальный тур, получивший название South Africa in 360°, был реализован при поддержке сервиса Google’s Street View.
По словам создателей 360°-панорам, процесс съемки не слишком отличался от обычного похода по Южной Африке: «Мы проходили мимо зебр, видели разных змей, стервятников, слонов и ягуаров». Единственным различием была необходимость носить за плечами специальный ранец с камерами — Google Trekker.
Результатом работы стали фотопанормы природных достопримечательностей из 19-ти национальных парков, 17 заповедников и шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, существующих в ЮАР.
Чтобы отправиться покорять Африку, достаточно посетить сайт проекта.
Идея создания подобной карты принадлежала одной из местных компаний по прокату автомобилей, однако план по привлечению большего числа клиентов превратился в масштабный проект, интересный всем любителям природы. Волонтеры не только снимали самые живописные природные уголки страны, но одновременно и прокладывали маршруты, которые могут использовать туристы.
Посмотрите на новые направления, недавно появившиеся на Google’s Street View.