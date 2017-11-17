Леопард Виктория найдена в Абхазии
В начале ноября жители села Лыхны, которое находится в 5 км от г. Гудаута (Республика Абхазия), обнаружили следы леопарда, посещавшего поселок по ночам. Информация о предположительном нахождении леопарда на территории Абхазии была незамедлительно передана властями республики в Минприроды России.
Министр Сергей Донской дал поручение специалистам Минприроды России, Кавказского заповедника, Московского зоопарка и Центра восстановления леопарда Сочинского национального парка прибыть на место для поиска и идентификации животного, а также его возможного последующего возвращения в Центр восстановления.
16 ноября группой специалистов было проведено ветеринарное обследование, показавшее отличное состояние зверя. Было установлено, что леопард является самкой Викторией, выпущенной в июле 2016 года в Кавказском заповеднике. Расстояние по прямой от места последней локации до с. Лыхны составило около 100 км, что подтвердило склонность леопардов к освоению обширных пространств, в данном случае и северного, и южного склона Главного Кавказского хребта. После выпуска в природу это единственный случай нападения леопарда на домашних животных.
После идентификации леопарда животное было возвращено властями Республики Абхазия в Центр восстановления переднеазиатского леопарда в Сочинском национальном парке. После короткой реабилитации и тестирования Виктория будет снова оснащена спутниковым ошейником и выпущена в Кавказском заповеднике.
«Появление леопарда в Абхазии показало, что наши предположения о том, что их ареал будет охватывать и северный, и южный склоны Большого Кавказского хребта, оказались верными. Именно поэтому так важно сохранить российские и абхазские oхраняемые территории, которые были созданы в том числе и во время подготовки к Олимпиаде-2014. Это еще раз подтверждает недопустимость расширения горнолыжных курортов в верховьях реки Мзымты и на территории Кавказского заповедника», — сказал Игорь Честин, директор Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Программа восстановления переднеазиатского леопарда реализуется Минприроды России и подведомственными учреждениями, Институтом проблем экологии и эволюции РАН, Московским зоопарком и Всемирным фондом дикой природы (WWF), АНО «Центр природы Кавказа». Участники программы выражают благодарность жителям села Лыхны и властям Республики Абхазия за неоценимую помощь в реализации программы.