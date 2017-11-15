Как в Индонезии спасали кашалотов: видео
Экологи из индонезийского отделения WWF при поддержке местных волонтеров и моряков провели на севере острова Суматра масштабную операцию по спасению кашалотов. 13 ноября десять особей было замечено у побережья в провинции Ачех. Самостоятельно вернуться в море кашалоты не могли.
Специалисты поясняют, что на мелководье морские млекопитающие массой около 40 тонн умирают за 1−2 дня. В первую очередь опасность представляет их вес: их внутренние органы буквально расплющиваются под тяжестью лежащего тела, тогда как в воде эта нагрузка не ощущается. Опасность представляют и солнечные ожоги, и отсутствие пищи, и обезвоживание. Застрявших китов перемещали с помощью буксиров; работа велась без пауз до тех пор, пока последний из кашалотов не был отправлен на достаточно безопасное расстояние. К сожалению, полностью успешной операцию назвать нельзя: три кашалота погибли еще на берегу, а четвертого волны прибили обратно к пляжу уже мертвым. Однако жизнь шести особей все же была спасена.
Причина, по которой животные оказались так близко к суше, не установлены. Один из кашалотов мог быть больным и отправиться к берегу умирать, либо же он сбился с пути — в обоих случаях его товарищи последовали за ним, поскольку китообразные имеют прочные социальные связи. Также не исключено, что дезориентирована была вся группа: это происходит все чаще, поскольку корабли все активнее вторгаются в естественную среду обитания морских животных.