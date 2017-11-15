  • Как в Индонезии спасали кашалотов: видео
    Фото: Whale Stranding Indonesia
  • Как в Индонезии спасали кашалотов: видео
    Фото: Whale Stranding Indonesia
  • Как в Индонезии спасали кашалотов: видео
    Фото: Whale Stranding Indonesia
  • Как в Индонезии спасали кашалотов: видео
    Фото: Whale Stranding Indonesia
Природа

Как в Индонезии спасали кашалотов: видео

В прибрежные воды северной части острова Суматра 13 ноября заплыло 10 кашалотов. На мелководье гигантские морские животные без помощи людей неминуемо бы погибли.
Анастасия Баринова
15 ноября 2017 в 16:02

Экологи из индонезийского отделения WWF при поддержке местных волонтеров и моряков провели на севере острова Суматра масштабную операцию по спасению кашалотов. 13 ноября десять особей было замечено у побережья в провинции Ачех. Самостоятельно вернуться в море кашалоты не могли.


Специалисты поясняют, что на мелководье морские млекопитающие массой около 40 тонн умирают за 1−2 дня. В первую очередь опасность представляет их вес: их внутренние органы буквально расплющиваются под тяжестью лежащего тела, тогда как в воде эта нагрузка не ощущается. Опасность представляют и солнечные ожоги, и отсутствие пищи, и обезвоживание. Застрявших китов перемещали с помощью буксиров; работа велась без пауз до тех пор, пока последний из кашалотов не был отправлен на достаточно безопасное расстояние. К сожалению, полностью успешной операцию назвать нельзя: три кашалота погибли еще на берегу, а четвертого волны прибили обратно к пляжу уже мертвым. Однако жизнь шести особей все же была спасена.


Причина, по которой животные оказались так близко к суше, не установлены. Один из кашалотов мог быть больным и отправиться к берегу умирать, либо же он сбился с пути — в обоих случаях его товарищи последовали за ним, поскольку китообразные имеют прочные социальные связи. Также не исключено, что дезориентирована была вся группа: это происходит все чаще, поскольку корабли все активнее вторгаются в естественную среду обитания морских животных.

Тоже интересно

Почему гибнут кашалоты?

Обсудить
СМИ2
Девочка поцеловала льва: хищник отреагировал неожиданным образом
Девочка поцеловала льва: хищник отреагировал неожиданным образом
Тоже интересно
Смерть из глубины: кашалоты против кораблей
Смерть из глубины: кашалоты против кораблей
Партнерский материал
В глэмпинг на Discovery
В глэмпинг на Discovery