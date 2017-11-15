Почему белых гусей называют снежными: видео
В северо-западной Гренландии, Северо-Восточной Сибири и северной Канаде обитают белые гуси (лат. Anser caerulescens). Они живут огромными колониями, насчитывающими десятки тысяч особей. В мае у них начинается сезон размножения, летом они заботятся о вылупившемся потомстве, а с наступлением холодов перемещаются в регионы, расположенные южнее. В далекий путь вместе с родителями отправляются и птенцы: они способны летать уже с 6-недельного возраста.
Канадские белые гуси летят в США. Видео, снятое на одном из озер в провинции Квебек, показывает момент начала зимней миграции. Часть стаи уже поднялась в воздух, и когда она пролетает над птицами, еще находящимися в воде — те стремительно присоединяются к ним. Воздух оглашается хором птичьих голосов, а небо покрывает белая «туча», созданная тысячами белоснежных птиц. Поэтому еще одно название белых гусей — снежные (англ. Snow goose).
Посмотрите, как выглядит скопление мигрирующих бабочек.