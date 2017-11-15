Миллионы черных улиток выбросились на пляж во Флориде
11 ноября жители американского курорта Сент-Питерсберг обнаружили, что местные пляжи изменились до неузнаваемости: вся прибрежная полоса почернела. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что суша покрыта миллионами черных улиток.
Авторы видео говорят, что в кадр попала в лучшем случае четверть территории, а на самом деле «вторжение» еще масштабнее.
Черные улитки из рода Cerithium не редкость в этой акватории, но обычно они живут в воде; на пляжах иногда можно найти пару пустых ракушек, выброшенных волнами. Никто и никогда не видел, чтобы миллионы особей выползли на сушу одновременно.
Объяснить причину этого ученые не могут. Единственное выдвинутое предположение гласит, что недавние ураганы переместили водоросли и другой корм, необходимый улиткам, на береговую полосу, и моллюски отправились вслед за ним.
Посмотрите на осьминогов, покрывших британский пляж.