  • Миллионы черных улиток выбросились на пляж во Флориде
    Фото: Earth Change News/YouTube
  • Миллионы черных улиток выбросились на пляж во Флориде
    Фото: Earth Change News/YouTube
  • Миллионы черных улиток выбросились на пляж во Флориде
    Фото: Earth Change News/YouTube
  • Миллионы черных улиток выбросились на пляж во Флориде
    Фото: See Through Canoe/YouTube
  • Миллионы черных улиток выбросились на пляж во Флориде
    Фото: See Through Canoe/YouTube
Природа

Миллионы черных улиток выбросились на пляж во Флориде

На пляж города Сент-Питерсберг во Флориде выбросились миллионы улиток, обычно живущих в воде. Объяснения этому явлению нет.
Анастасия Баринова
15 ноября 2017 в 13:25

11 ноября жители американского курорта Сент-Питерсберг обнаружили, что местные пляжи изменились до неузнаваемости: вся прибрежная полоса почернела. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что суша покрыта миллионами черных улиток.

Авторы видео говорят, что в кадр попала в лучшем случае четверть территории, а на самом деле «вторжение» еще масштабнее.

Черные улитки из рода Cerithium не редкость в этой акватории, но обычно они живут в воде; на пляжах иногда можно найти пару пустых ракушек, выброшенных волнами. Никто и никогда не видел, чтобы миллионы особей выползли на сушу одновременно.

Объяснить причину этого ученые не могут. Единственное выдвинутое предположение гласит, что недавние ураганы переместили водоросли и другой корм, необходимый улиткам, на береговую полосу, и моллюски отправились вслед за ним.

Посмотрите на осьминогов, покрывших британский пляж.

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