Слоненок доказывает, что он взрослый и храбрый: видео
Осматривая южноафриканский парк Крюгера, посетители передвигаются на автомобилях по специально проложенным трассам. Дикие звери, обитающие в парке, привыкли к этому и, как правило, не обращают на людей особого внимания. Но бывают и исключения: недавно слоненок решил показать туристам свой характер.
Малыш возрастом около года стоит перед машиной, размахивая хоботом. Несколько раз он бьет им по капоту, а когда мимо проезжает другая машина, слоненок направляется за ней. Не догнав автомобиль, он уходит с дороги.
Видео снял Куинтин ванн дер Мерве (Quintin van der Merwe), увлекающийся съемками дикой природы. Он считает, что таким образом животное демонстрировало окружающим свою храбрость и силу. «Молодые слоны поступают так довольно часто. Пугаться этого не следует: лучше всего просто оставаться на месте и ждать. Я работаю в среде обитания диких зверей, и многолетние наблюдения позволили мне понять, что малыш не причинил бы вреда: он лишь заявлял о себе», — говорит фотограф.
Посмотрите, как слоненок защищает свою маму.