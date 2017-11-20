  • Слоненок доказывает, что он взрослый и храбрый: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Слоненок доказывает, что он взрослый и храбрый: видео
    Фото: Pixabay.com
Природа

Слоненок доказывает, что он взрослый и храбрый: видео

Национальный парк Крюгера в ЮАР — место, где можно встретить знаменитую африканскую «большую пятерку»: льва, носорога, слона, буйвола и леопарда. А иногда дикие звери не только показываются туристам, но и вступают с ними во взаимодействие.
Анастасия Баринова
20 ноября 2017 в 19:09

Осматривая южноафриканский парк Крюгера, посетители передвигаются на автомобилях по специально проложенным трассам. Дикие звери, обитающие в парке, привыкли к этому и, как правило, не обращают на людей особого внимания. Но бывают и исключения: недавно слоненок решил показать туристам свой характер.

Малыш возрастом около года стоит перед машиной, размахивая хоботом. Несколько раз он бьет им по капоту, а когда мимо проезжает другая машина, слоненок направляется за ней. Не догнав автомобиль, он уходит с дороги.

Видео снял Куинтин ванн дер Мерве (Quintin van der Merwe), увлекающийся съемками дикой природы. Он считает, что таким образом животное демонстрировало окружающим свою храбрость и силу. «Молодые слоны поступают так довольно часто. Пугаться этого не следует: лучше всего просто оставаться на месте и ждать. Я работаю в среде обитания диких зверей, и многолетние наблюдения позволили мне понять, что малыш не причинил бы вреда: он лишь заявлял о себе», — говорит фотограф.

Посмотрите, как слоненок защищает свою маму.

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