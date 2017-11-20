Как собаки помогают снимать стресс перед авиаперелетом: фото и видео
С 2013 года в аэропорту Лос-Анджелеса действует программа «Успокаивающие питомцы для пассажиров» (Pets Unstressing Passengers / PUP). Напряжение перед полетом снимают специально обученные собаки. Волонтеры, работающие с ними, поясняют, что при виде собак люди испытывают теплые чувства и мысленно переносятся в другое место.
В аэропорту работают собаки самых разных пород, зарегистрированные в Альянсе собак-терапевтов — то есть они обучены взаимодействовать с людьми и проявлять дружелюбие. Все они одеты в яркие красные жилетки с надписью Pet Me! («Погладь меня»). Каждая собака имеет свою «визитную карточку», где указаны ее имя, любимые игры и еда. Это помогает людям сразу найти с животным общий язык, и особенный восторг такие карточки вызывают у детей.
К сожалению, программа доступна пассажирам не круглосуточно: на службе в аэропорту всего лишь 72 собаки, работающие не больше 2 часов в неделю. Это объясняется стрессом, который испытывают животные от столь плотного общения с множеством людей. Притом вакансия Pet Me! открыта бессрочно: любой владелец собаки, живущий в Лос-Анджелесе, при соблюдении ряда условий может стать волонтером и вместе со своим питомцем помогать людям преодолевать страх авиаперелетов.