«Мой главный учитель — дикая природа»: плато Путорана в объективе Сергея Горшкова
Меня часто спрашивают, где я больше всего люблю снимать. Ответ у меня один — в России. А конкретнее — на Севере. Север у меня в крови, я родился и вырос в Сибири, вся моя жизнь связана с Севером. Много лет я путешествую по Российской Арктике, фотографируя дикую природу этого сурового мира. Почему я выбрал плато Путорана? Меня притягивают забытые богом места, мне физически необходимо оказываться там, где мало кто бывал до меня и фотографировать то, чего еще никто не фотографировал. Поэтому, попав на плато Путорана, я понял, что должен заняться созданием как можно более полной фотоисторией этого региона — самой сложной в моей карьере.
Земля водопадов
Давайте спросим у людей разных возрастов на улице: «Какие водопады вы знаете? ». Ответ предсказуем: назовут Ниагарский и Викторию в Африке, самый высокий — Анхель в Венесуэле. Из наших, возможно, вспомнят Кивач в Карелии, в лучшем случае назовут еще Кинзелюкский в Красноярском крае, а про путоранские водопады вряд ли кто вспомнит. Ничего удивительного: нам крайне мало известно о них, до сих пор никто не назовет их точное количество, и не все нанесены на карту.
При этом благодаря своему уникальному ступенчатому рельефу плато Путорана занимает первое место по числу водопадов в России. Их здесь тысячи, и все они разные: одни падают с вершин плато, другие перегораживают русла рек, третьи прячутся в каньонах. Когда весной летишь на вертолете внутри каньона, создается впечатление, что на тебя со всех сторон падает огромное количество воды. По сравнению с мировыми рекордсменами водопады плато Путорана достаточно «приземистые» — обычно от 10 до 50 метров. Самые высокие водопады, как правило, каскадные: они стекают ярусами в несколько этажей. Длинные потоки, сбегающие с утесов высотой более 400 метров, порой выглядят небольшими струйками.
Жизни не хватит на то, чтобы посетить и снять их все. Я выделил для себя список «самых-самых» и сконцентрировал все свое внимание на них: Иркинда, Мая-Ачин, Дулук, Оран, Дулисмар-Яктали, Курейка, Амнундакта, Кугэн, Лангама, Бельдунчанский и наконец Канда — не такой уж полноводный, зато самый высокий в России (108 метров) водопад с прямым падением воды.
Есть множество рейтингов водопадов: по высоте, ширине, мощности. Главные технические параметры любого водопада — высота и расход воды. Комбинируя эти критерии, можно определять «самый-самый» водопад, но это все сухие цифры. Водопады непостоянны — их внешность и параметры меняются из года в год, от сезона к сезону. Весной, в половодье, объем сбрасываемой воды возрастает в десятки раз; иные водопады, радующие глаз своей полноводностью, к осени и в засушливые годы сильно «худеют», а иногда и вообще исчезают. Есть даже термин «эфемерные водопады» — однодневные. Стаял снег на плато, кончился осенний дождь — и водопад исчез.
Попытки классификации водопадов лично для меня не имеют значения. Когда я, окруженный брызгами и грохотом, стою у края глубокого разлома, дна которого не видно, все технические параметры вылетают из головы. Мои критерии — красота и фотогеничность.
Как сфотографировать водопад правильно, как передать состояние водопада, его мощь и красоту в одном кадре? Мне хотелось все снять с первого раза, но это не сработало. Я приезжал на плато и зимой, и весной, и летом, и осенью, чтобы увидеть и передать разные состояния жизни водопадов. Первые мои попытки были неудачными. В первую очередь мне нужно было понять, в какое время водопад лучше всего освещен. Меня всегда пугает солнце — именно оно убивает снимки. Мне нужен слегка приглушенный свет, не дающий глубоких теней. Поэтому, когда я сейчас отправляюсь к водопадам, я строю график их посещения. Сейчас я почти всегда заранее знаю, когда водопад особенно фотогеничен, и на это понадобились годы работы. Остальное — дело техники.
Техника Nikon ни разу не подводила меня. Я нечасто пользуюсь суперширокоугольными объективами, потому что они включают в кадр много информации, которая часто бывает лишней. Но бывают случаи, когда нужно показать масштаб природного явления, впустив в кадр как можно больше пространства. Подчеркивая масштаб каскада водопадов, я использовал суперширокоугольник объективом AF-S NIKKOR 14−24mm f/2.8G ED — он оптимален для такой серьезной задачи. А еще я ценю его за замечательную резкость по всему кадру.
Объективы NIKKOR f/2.8 специально разработаны для того, чтобы передавать качественное изображение в диапазоне широкого фокусного расстояния 14−200мм.
Китабо-Орон: жизнь одного водопада
Водопад Китабо-Орон на реке Иркинда к рекордсменам не относится. Ето высота — 27 метров, но он настолько масштабен, что поначалу даже непонятно, способна ли фотография в принципе передать эту неукротимую энергию падающей воды.
Как и большинство путоранских водопадов, Китабо-Орон непостоянен. В середине июня он работает на «полную мощность», и шум падающей воды стоит такой, что не слышно собеседника, стоящео рядом. Вся масса падающей воды превращается во что-то наподобие водяной метели, заслоняющей все вокруг. Но стоит подняться ветру, как с края обрыва водопад открывается во все своей невероятной красе. Летом и осенью его силы тают, и вода разделяется на два потока: отвесный и двухкаскадный. Внизу оба потока вновь встречаются в гигантском грохочущем котле. В октябре эти струи замерзают.
Иркиндинский водопад дает возможность рассмотреть себя в разных ракурсах: можно подойти вплотную к падающей струе, отойти на противоположную сторону, а если вода низкая, то можно спуститься вниз — туда, где бурлит кипящий от брызг и водоворотов бассейн.
И, наконец, с высоты птичьего полета, с борта вертолета, Иркинда раскрывается во всей своей грандиозной красе. Виды открываются такие, что только успевай снимать.
Из Норильска до Иркинды можно добраться только на вертолете за час и десять минут. Какой сезон выбрать для визита? Всем нравится время большой воды, когда в середине июня водопад полон первобытной неукротимой энергии. Я не спорю — это потрясающе. Но, если приехать сюда в конце апреля, то можно увидеть красивую стену льда: каждый год она разная по размерам и рисунку. По фактуре и красоте струй и насыщенности окружающих красок хорош сентябрь. Но начало октября — это просто волшебство. Такое видели единицы: при морозе в минус 30 градусов вода, падая, превращается в сосульки невероятных форм и размеров прямо на глазах! На мой взгляд, это лучшее время для посещения водопада. Но важно успеть в короткий промежуток времен, пока Китабо-Орон не замерз совсем.
Время остановки воды
В разное время года путоранские реки ведут себя по разному. Во время снеготаяния и обильных дождей они вздуваются, скорость течения увеличивается. К осени все реки мелеют, часть их пересыхает. Зимой большинство рек промерзает до дна, и сток грунтовых вод по руслу становится невозможен. Тогда вода выступает на поверхность, растекается и замерзает, образуя обширные наледи толщиной до двух метров и более. Наледи на реках — одна из особенностей плато Путорана. Летом наледи тают, питая реки, и все повторяется.
С первыми морозами мелкие ручейки, все лето стекавшие по стенкам каньонов, замерзают. На вертикальных стенах нарастает лед, образуя каскады невероятной красоты, цвета и размеров. Замерзают водопады, превращаясь в ледопады. Замерзание не происходит за один день, падающая вода застывает медленно, образуя огромные по размеру и необычные по форме и по красоте сосульки, а цвет льда может быть белым, зеленым, голубым.
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Сергей Горшков — русский фотограф с мировым именем. Никто не умеет снимать суровую дикую природу Камчатки или Крайнего Севера так, как он. Его работы отмечены многочисленными премиями, в том числе самой престижной — Wildlife Photographer of the Year. «Я не оканчивал каких бы то ни было курсов фотографии, у меня не было педагогов и советчиков. Мой главный учитель — дикая природа».