Природа

«Мой главный учитель — дикая природа»: плато Путорана в объективе Сергея Горшкова

Сергей Горшков, русский фотограф с мировым именем, рассказывает о самой сложной фотоистории в своей карьере.
Партнерский материал
27 ноября 2017 в 17:22
  • «Мой главный учитель — дикая природа»: плато Путорана в объективе Сергея Горшкова
    Снято объективом AF-S NIKKOR 14−24mm f/2.8G ED. Фото: Сергей Горшков

Меня часто спрашивают, где я больше всего люблю снимать. Ответ у меня один — в России. А конкретнее — на Севере. Север у меня в крови, я родился и вырос в Сибири, вся моя жизнь связана с Севером. Много лет я путешествую по Российской Арктике, фотографируя дикую природу этого сурового мира. Почему я выбрал плато Путорана? Меня притягивают забытые богом места, мне физически необходимо оказываться там, где мало кто бывал до меня и фотографировать то, чего еще никто не фотографировал. Поэтому, попав на плато Путорана, я понял, что должен заняться созданием как можно более полной фотоисторией этого региона — самой сложной в моей карьере.

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Земля водопадов

Давайте спросим у людей разных возрастов на улице: «Какие водопады вы знаете? ». Ответ предсказуем: назовут Ниагарский и Викторию в Африке, самый высокий — Анхель в Венесуэле. Из наших, возможно, вспомнят Кивач в Карелии, в лучшем случае назовут еще Кинзелюкский в Красноярском крае, а про путоранские водопады вряд ли кто вспомнит. Ничего удивительного: нам крайне мало известно о них, до сих пор никто не назовет их точное количество, и не все нанесены на карту.

При этом благодаря своему уникальному ступенчатому рельефу плато Путорана занимает первое место по числу водопадов в России. Их здесь тысячи, и все они разные: одни падают с вершин плато, другие перегораживают русла рек, третьи прячутся в каньонах. Когда весной летишь на вертолете внутри каньона, создается впечатление, что на тебя со всех сторон падает огромное количество воды. По сравнению с мировыми рекордсменами водопады плато Путорана достаточно «приземистые» — обычно от 10 до 50 метров. Самые высокие водопады, как правило, каскадные: они стекают ярусами в несколько этажей. Длинные потоки, сбегающие с утесов высотой более 400 метров, порой выглядят небольшими струйками.

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