  • Кобра против питона: кто победит?
    Фото: Michael Allen Smith/Wikipedia
  • Кобра против питона: кто победит?
    Фото: Wikipedia
Природа

Кобра против питона: кто победит?

В Таиланде пятиметровая королевская кобра атаковала полутораметрового питона. Несмотря на значительную разницу в размерах, поединок продолжался около трех часов.
Анастасия Баринова
14 ноября 2017 в 19:27
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Королевская кобра — самая крупная ядовитая змея; отдельные особи могут достигать 5,6 метров. Название ее рода — Ophiophagus — с латинского языка переводится как «поедатель змей»: в дикой природе кобра питается преимущественно ими. В таиландском городе Краби на глазах у десятков людей развернулась битва кобры длиной не менее 5 метров с полутораметровым питоном. В отличие от кобр, эти пресмыкающиеся предпочитают млекопитающих, ящериц и птиц.

Кобра пыталась одолеть питона на протяжении трех часов, пока не победила — однако отведать добычу ей не удалось. Вызванные на место происшествия змееловы поймали рептилию, поместили в клетку и перевезли в дикую природу — подальше от города с населением более 50 000 человек.

Схватки питонов с другими змеями — не редкость. Посмотрите, как питоном питается сетчатая змея.

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