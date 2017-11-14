Кобра против питона: кто победит?
Королевская кобра — самая крупная ядовитая змея; отдельные особи могут достигать 5,6 метров. Название ее рода — Ophiophagus — с латинского языка переводится как «поедатель змей»: в дикой природе кобра питается преимущественно ими. В таиландском городе Краби на глазах у десятков людей развернулась битва кобры длиной не менее 5 метров с полутораметровым питоном. В отличие от кобр, эти пресмыкающиеся предпочитают млекопитающих, ящериц и птиц.
Кобра пыталась одолеть питона на протяжении трех часов, пока не победила — однако отведать добычу ей не удалось. Вызванные на место происшествия змееловы поймали рептилию, поместили в клетку и перевезли в дикую природу — подальше от города с населением более 50 000 человек.
Схватки питонов с другими змеями — не редкость. Посмотрите, как питоном питается сетчатая змея.