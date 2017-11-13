Оленя освободили из ловушки с помощью бензопилы
Житель одной из деревень в американском штате Огайо, взяв лук, отправился на охоту в ближайший лес. Издалека среди деревьев он заметил оленя и прицелился, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что животное не может убежать: оно запуталось рогами о ствол дерева.
В этом случае из добычи олень превратился в беспомощную жертву, и мужчина решил освободить зверя. Дерево было слишком толстым, чтобы сломать его голыми руками; тогда охотник вернулся домой, позвал на помощь отца и взял бензопилу. После того, как верхняя часть ствола была отпилена, животное смогло выбраться. Оно тут же стремительно убежало в лес. «Всегда пожалуйста!» — прокричали ему вслед мужчины.
По мнению специалистов, зверь попал в ловушку, когда терся рогами о ствол, чтобы сбросить их. Осенью у оленей наступает брачный сезон, важной частью которого является избавление от рогов. Посмотрите, как люди помогли замерзшим лосятам переправиться через реку.