  • Пополнения в Московском зоопарке: 600 детенышей за год
    Фото: Московский зоопарк
  • Пополнения в Московском зоопарке: 600 детенышей за год
    Фото: Московский зоопарк
  • Пополнения в Московском зоопарке: 600 детенышей за год
    Фото: Московский зоопарк
  • Пополнения в Московском зоопарке: 600 детенышей за год
    Фото: Московский зоопарк
  • Пополнения в Московском зоопарке: 600 детенышей за год
    Фото: Московский зоопарк
  • Пополнения в Московском зоопарке: 600 детенышей за год
    Фото: Московский зоопарк
Природа

Пополнения в Московском зоопарке: 600 детенышей за год

Разведение редких животных в неволе — очень непростая задача, но специалисты столичного зоопарка успешно с ней справляются.
Анастасия Баринова
13 ноября 2017 в 13:29
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В 2016 году обитатели Московского зоопарка поставили рекорд рождаемости: на свет появилось 1157 малышей. Год от года эта цифра отличается: в 2015 году здесь родилось 363 малыша, в 2014 — 758. Удачным оказался и уходящий год: не только по количеству (около 600), но и по видам представителей фауны.

В частности, первого за 20 лет птенца вывели кафрские рогатые вороны, европейские рыси принесли первое потомство за 8 лет, а кудрявые безгорбые верблюды альпаки вообще размножились в столичном зоопарке впервые (до этого времени они приносили потомство только в подмосковном питомнике). Самое большое прибавление произошло у представителей класса млекопитающих (285 детенышей) и у птиц (157 птенцов). У рептилий появился 91 детеныш, а у амфибий — 58.

Важным событием стало пополнение в семействе азиатских слонов Пипиты и Памира, живущих в Московском зоопарке с 1985 года. Малыш, получивший имя Филимон, родился в мае. Это долгожданное событие не только для Москвы, но и для всей страны, поскольку в зоопарках России живут только 11 слонов, и четверо из них — в столичном.


Период рождаемости у зверей и птиц обычно длится семь месяцев — с марта по октябрь. Поздней осенью и зимой случаи появления на свет малышей крайне редки. Размножение редких видов животных во многом зависит от специалистов-зоологов, которые не только отвечают за их содержание, но и отбирают перспективные для выведения потомства пары. Кроме того, чтобы создать необходимые условия для некоторых видов, зоологам приходится воспроизводить их естественную среду обитания.

Узнайте о капибаре, родившейся в Московском зоопарке в 2017 году.

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