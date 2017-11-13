Пополнения в Московском зоопарке: 600 детенышей за год
В 2016 году обитатели Московского зоопарка поставили рекорд рождаемости: на свет появилось 1157 малышей. Год от года эта цифра отличается: в 2015 году здесь родилось 363 малыша, в 2014 — 758. Удачным оказался и уходящий год: не только по количеству (около 600), но и по видам представителей фауны.
В частности, первого за 20 лет птенца вывели кафрские рогатые вороны, европейские рыси принесли первое потомство за 8 лет, а кудрявые безгорбые верблюды альпаки вообще размножились в столичном зоопарке впервые (до этого времени они приносили потомство только в подмосковном питомнике). Самое большое прибавление произошло у представителей класса млекопитающих (285 детенышей) и у птиц (157 птенцов). У рептилий появился 91 детеныш, а у амфибий — 58.
Важным событием стало пополнение в семействе азиатских слонов Пипиты и Памира, живущих в Московском зоопарке с 1985 года. Малыш, получивший имя Филимон, родился в мае. Это долгожданное событие не только для Москвы, но и для всей страны, поскольку в зоопарках России живут только 11 слонов, и четверо из них — в столичном.
Период рождаемости у зверей и птиц обычно длится семь месяцев — с марта по октябрь. Поздней осенью и зимой случаи появления на свет малышей крайне редки. Размножение редких видов животных во многом зависит от специалистов-зоологов, которые не только отвечают за их содержание, но и отбирают перспективные для выведения потомства пары. Кроме того, чтобы создать необходимые условия для некоторых видов, зоологам приходится воспроизводить их естественную среду обитания.
Узнайте о капибаре, родившейся в Московском зоопарке в 2017 году.