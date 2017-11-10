Лев напал на туристов, чтобы привлечь внимание самки
27-летний Марк Уильямс Уинн (Mark Williams-Wynn) часто бывает в южноафриканском национальном парке Крюгера. Недавно он ехал по дороге к административному центру парка, Скукузе (Skukuza). Это шоссе пролегает через места, где чаще всего встречаются дикие звери.
Автомобилю Уильямса пришлось остановиться из-за львов, преградивших путь, а также других машин, откуда люди наблюдали за животными. Оказалось, что лев уже несколько раз пытался спариться с лежащей на дороге самкой, но та постоянно отгоняла его. После очередной неудачной попытки хищник решил поменять тактику и завоевать внимание подруги. Лев молниеносно бросился на ближайшую машину, будто бы говоря «Смотри, какой я храбрый», — рассказал Уильямс.
Окно было закрыто, и тогда хищник посмотрел в сторону открытого автомобиля для сафари. К счастью, у проводника оказались молниеносные рефлексы: едва поймав взгляд льва, он тут же завел мотор. В момент нападения машина была уже на ходу, и атака опасности не представляла.
Уильямс сожалеет, что не успел снять второе нападение, но уверяет, что оно было очень грозным. Если бы водитель замешкался, лев мог бы ранить кого-то из туристов. По его словам, такое поведение «царя зверей» в парке случается крайне редко. Отдыхающих и даже спаривающихся на дороге львов он видит постоянно, но на путешественников они обычно не бросаются.
Национальный парк Крюгера, основанный в 1926 году — старейшая природоохранная территория ЮАР. Здесь обитают бегемоты, жирафы, нильские крокодилы, 17 видов антилоп и множество других уникальных представителей африканской фауны, в том числе знаменитая «большая пятерка»: слоны, носороги, львы, леопарды и буйволы. В центральной части парка наблюдается самая большая концентрация диких зверей в мире. Экскурсии по парку проводятся на автомобилях; это дает возможность сделать интересные фотографии и видеозаписи — как правило, без риска для жизни.
Посмотрите, как голодные львы полностью заблокировали дорогу в парке Крюгера.