  • План по спасению вакит провалился
    Фото: Vaquita CPR
  • План по спасению вакит провалился
    Фото: Vaquita CPR
Природа

План по спасению вакит провалился

Морские свиньи — самые малочисленные китообразные в мире: их осталось не более 30. Экологи разработали спасательную операцию, но идея оказалась неудачной: в процессе погибло одно животное.
Анастасия Баринова
9 ноября 2017 в 15:42
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Морские свиньи (лат. Phocoena sinus), или вакиты (исп. Vaquita) живут в Калифорнийском заливе. С 1996 года они находятся в списке видов на грани исчезновения: уже тогда их насчитывалось лишь 600. Однако спустя всего 20 лет ситуация стала поистине катастрофической: количество вакит сократилось до 30. Главными виновниками являются рыбаки: для добычи рыбы тотоаба (лат. Totoaba macdonaldi) они расставляют сети, в которых гибнут морские свиньи. Положение тотоабы также является плачевным: несмотря на то, что и она относится к видам на грани исчезновения, рыболовецкий промысел лишь набирает свои масштабы.

Еще одной опасностью для морских свиней является качество воды: в Калифорнийский залив попадает большой объем хлорсодержащих пестицидов. И, наконец, из-за малой численности популяции животные прибегают к близкородственному скрещиванию, что приводит к ухудшению здоровья каждого следующего поколения.

В нынешней ситуации у последних 30 морских свиней не остается никакого шанса на выживание, и защитники природы разработали рискованный план по их спасению. При поддержке ВМФ США планировалось привлечь специально обученных дельфинов. Находя вакиту, дельфины окружали бы ее, уводя в подготовленную безопасную лагуну.

  • План по спасению вакит провалился
    Фото: Vaquita CPR

Обсуждая детали операции, экологи с самого начала не были уверены в ее успехе. Вакиты никогда ранее не содержались в неволе; было непонятно, захотят ли они остаться в заповедной лагуне или попытаются вернуться в привычные, но смертельно опасные места.

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