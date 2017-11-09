План по спасению вакит провалился
Морские свиньи (лат. Phocoena sinus), или вакиты (исп. Vaquita) живут в Калифорнийском заливе. С 1996 года они находятся в списке видов на грани исчезновения: уже тогда их насчитывалось лишь 600. Однако спустя всего 20 лет ситуация стала поистине катастрофической: количество вакит сократилось до 30. Главными виновниками являются рыбаки: для добычи рыбы тотоаба (лат. Totoaba macdonaldi) они расставляют сети, в которых гибнут морские свиньи. Положение тотоабы также является плачевным: несмотря на то, что и она относится к видам на грани исчезновения, рыболовецкий промысел лишь набирает свои масштабы.
Еще одной опасностью для морских свиней является качество воды: в Калифорнийский залив попадает большой объем хлорсодержащих пестицидов. И, наконец, из-за малой численности популяции животные прибегают к близкородственному скрещиванию, что приводит к ухудшению здоровья каждого следующего поколения.
В нынешней ситуации у последних 30 морских свиней не остается никакого шанса на выживание, и защитники природы разработали рискованный план по их спасению. При поддержке ВМФ США планировалось привлечь специально обученных дельфинов. Находя вакиту, дельфины окружали бы ее, уводя в подготовленную безопасную лагуну.
Обсуждая детали операции, экологи с самого начала не были уверены в ее успехе. Вакиты никогда ранее не содержались в неволе; было непонятно, захотят ли они остаться в заповедной лагуне или попытаются вернуться в привычные, но смертельно опасные места.
Перемещение морских свиней началось в октябре, и первый же опыт принес разочарование. Дельфины попытались направить в безопасную акваторию 6-месячного детеныша вакиты, но тот проявил слишком сильные признаки стресса, и его оставили на месте. А следующая попытка вообще обернулась трагедией: взрослая самка — не больная и не беременная — была настолько испугана изменением привычных условий, что не выдержала нервного напряжения и погибла.
Таким образом, спасая вакит, защитники природы поневоле сократили их численность. Будет ли продолжена операция, и в каком виде, пока неизвестно: экологи вместе с правительством Мексики приступили к анализу произошедшего и разработке нового плана.
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