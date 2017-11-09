В России ужесточат наказание за жестокое обращение с животными
Наказания за гибель или увечье животных, если это вызвано хулиганскими или корыстными побуждениями, перечислены в статье 245 УК. В числе мер — штраф до 80 тысяч рублей, либо ограничение свободы до 1 года, либо общественные работы на срок 360 часов, либо исправительные работы на срок 1 год. В случае совершения этого деяния группой лиц штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а принудительные работы или арест могут продлиться 2 года.
Недавно на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными (статья 245 УК). Сумма штрафа и возможные сроки общественных и исправительных работ не изменились, но срок лишения свободы предлагается увеличить до 3 лет.
Для группы лиц, осужденной за жестокое обращение с животными, срок тюремного заключения или принудительные работы могут занять 5 лет. Еще одним нововведением стало то, что такое же наказание, как и для группы лиц, предусмотрено и для одного человека в случае, если его преступление сопровождается демонстрацией (например, в интернете).
В пояснительной записке к документу поясняется: «усиление санкций… обусловлено тем, что жестокость по отношению к животным, причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали и поэтому отнесение этого преступления в действующей статье УК к преступлениям небольшой тяжести нарушает принцип справедливости».
Стоит отметить, что под животными понимаются высшие позвоночные: млекопитающие и птицы, находящиеся в естественной природной среде либо содержащиеся человеком. В отличие от мировой практики, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся и беспозвоночные в статье 245 УК не рассматриваются.
Между тем права рыб защищены во многих странах мира, в том числе Бразилии.