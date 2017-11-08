Панда радуется первому снегу: видео
В китайском городе Чанчунь работает Парк сибирских тигров (Siberian Tiger Park). Город расположен на северо-востоке страны, неподалеку от границ с Россией и Северной Кореей. Погодные условия здесь идеальны для различных животных — не только тигров, но также тибетских яков и бамбуковых медведей.
В 2015 году сюда были отправлены две панды: 7-летняя самка Мэн Мэн и 8-летний самец Цзя Цзя. Прежде они жили в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Теплый климат не позволял пандам получить зимние впечатления. На новом месте все изменилось: снег появляется в Чанчуне уже к концу осени. И хотя для двух панд это не первая встреча с зимой, они радостно встретили очередную смену времени года.
Видео, снятое представителями парка, показывает, как Мэн Мэн и Цзя Цзя по-разному реагируют на новые условия. В то время как Цзя Цзя невозмутимо грызет бамбук, его подруга катается и играет в снегу.
Смотрители говорят, что зимой игры на свежем воздухе у медведей будут занимать от часа до полутора: остальное время суток им все же лучше проводить в тепле.
Посмотрите, как в Канаде панда сражается со снеговиком.