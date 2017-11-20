Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео
Остров Луйтла-Дуймун (Lítla Dímun), входящий в состав Фарерского архипелага, никогда не был населен людьми: он слишком скуден на ресурсы. Склоны 414-метрового холма круто спускаются к холодным волнам и очень-то подходят для строительства.
Луйтла-Дуймун был известен скандинавам уже в Средневековье. Вплоть до 1852 он принадлежал датской короне, а затем был продан жителям соседнего острова Сувурой.
Другие обитатели острова — морские птицы, вьющие здесь гнезда: буревестники, тупики и другие. С развитием туризма остров стал привлекать к себе большое внимание (даже несмотря на то, что на него сложно попасть). Только в спокойную погоду можно безопасно подойти к его берегам, не имеющим гавани, а затем забраться по веревкам, натянутым владельцами овец.
Впрочем, в 1918 году неприступный Луйтла-Дуймун стал приютом для шестерых моряков, чей корабль «Каспер» потерпел крушение у самых берегов острова. Команде удалось поймать пару овец и птицу — и продержаться в хижине на острове 17 дней, пока жители Сувуроя не пришли к ним на помощь.
Поскольку на Луйтла-Дуймуне нет сотовой связи, электричества и интернета, сюда иногда приезжают люди, желающие тишины и умиротворения. Остальные туристы делают красочные снимки с воды или побережья расположенных неподалеку островов.