  • Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео
    Фото: denmarkinny/Instagram
  • Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео
    Фото: elinbheinesen/Instagram
  • Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео
    Фото: kain_mellowship/Instagram
  • Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео
    Фото: psoemers/Instagram
  • Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео
    Фото: lisbethnebelong/Instagram
  • Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео
    Фото: kulakath/Instagram
  • Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео
    Фото: kairoest/Instagram
  • Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео
    Фото: raninolsoe/Instagram
Природа

Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео

Единственный необитаемый остров на Фарерах — еще и самый маленький: его площадь составляет всего 0,8 квадратных километра. Он интересен своей фотогеничностью: его вершину часто покрывает живописная облачная шапка.
Анастасия Баринова
20 ноября 2017 в 12:40
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Остров Луйтла-Дуймун (Lítla Dímun), входящий в состав Фарерского архипелага, никогда не был населен людьми: он слишком скуден на ресурсы. Склоны 414-метрового холма круто спускаются к холодным волнам и очень-то подходят для строительства.

Луйтла-Дуймун был известен скандинавам уже в Средневековье. Вплоть до 1852 он принадлежал датской короне, а затем был продан жителям соседнего острова Сувурой.

  • Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео
    Вид на Луйтла-Дуймун из деревни Hvalba Фото: Erik Christensen/Wikipedia
Результатом стало полное истребление единственного вида млекопитающих, когда-то обитавших на острове: диких овец. Те овцы, которые пасутся на склонах Луйтла-Дуймуна в наши дни — домашние: фермеры привозят их в теплый сезон, а осенью забирают обратно.

Другие обитатели острова — морские птицы, вьющие здесь гнезда: буревестники, тупики и другие. С развитием туризма остров стал привлекать к себе большое внимание (даже несмотря на то, что на него сложно попасть). Только в спокойную погоду можно безопасно подойти к его берегам, не имеющим гавани, а затем забраться по веревкам, натянутым владельцами овец.

Впрочем, в 1918 году неприступный Луйтла-Дуймун стал приютом для шестерых моряков, чей корабль «Каспер» потерпел крушение у самых берегов острова. Команде удалось поймать пару овец и птицу — и продержаться в хижине на острове 17 дней, пока жители Сувуроя не пришли к ним на помощь.

Поскольку на Луйтла-Дуймуне нет сотовой связи, электричества и интернета, сюда иногда приезжают люди, желающие тишины и умиротворения. Остальные туристы делают красочные снимки с воды или побережья расположенных неподалеку островов.


Узнайте, насколько овцы важны для Фарерского архипелага.

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