Как с картины удаляют 200-летний слой лака: видео
Филип Молд — всемирно признанный специалист в области антиквариата. Его знакомство со старинными произведениями искусства началось еще в детстве, а теперь 57-летний Молд является автором нескольких книг и ведущим тематической программы на телеканале BBC One.
Недавно Филип рассказал своим подписчикам в Твиттере о том, как проходит процесс реставрации и, в частности, удаление слоев лака. Его на картины наносят для сохранности, однако с годами лак тускнеет и трескается. В результате полотно предстает перед зрителем не таким, каким его задумал художник.
Для примера Молд взял портрет «женщины в красном», написанный в эпоху английского короля Якова I (1603−1625). Искусствоведам известен лишь возраст модели — 36 лет, но ни ее имя, ни имя автора, до наших дней не дошли.
В прошлом полотно уже реставрировалось: в частности, 200 лет назад на него был нанесен свежий слой лака. В XXI веке пришло время его снимать: разница между нынешними и оригинальными цветами стала слишком велика.
A remarkable Jacobean re-emergence after 200 years of yellowing varnish ½ pic.twitter.com/yBGNGDcNd7— Philip Mould (@philipmould) 6 ноября 2017 г.
Для растворения лака может использоваться скипидар или другие средства. Затем реставратору предстоит осторожно стирать лишние слои.
A last smear from the chin removed. I will post an image of the completed picture as soon as it is ready. pic.twitter.com/K7TSl2XdqE— Philip Mould (@philipmould) 6 ноября 2017 г.
Работа еще ведется; искусствовед обещает опубликовать полностью очищенное изображение в скором будущем.
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