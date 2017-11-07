  • Как с картины удаляют 200-летний слой лака: видео
    Фото: Philip Mould/Twitter
  • Как с картины удаляют 200-летний слой лака: видео
    Фото: Philip Mould/Twitter
  • Как с картины удаляют 200-летний слой лака: видео
    Портрет «Женщины в красном» до начала реставрации Фото: Philip Mould/Twitter
Природа

Как с картины удаляют 200-летний слой лака: видео

Британский искусствовед Филип Молд (Philip Mould) показал процесс реставрации картины. Слой за слоем мастер снимает с полотна лак, возвращая ему яркие краски.
Анастасия Баринова
7 ноября 2017 в 20:42

Филип Молд — всемирно признанный специалист в области антиквариата. Его знакомство со старинными произведениями искусства началось еще в детстве, а теперь 57-летний Молд является автором нескольких книг и ведущим тематической программы на телеканале BBC One.

Недавно Филип рассказал своим подписчикам в Твиттере о том, как проходит процесс реставрации и, в частности, удаление слоев лака. Его на картины наносят для сохранности, однако с годами лак тускнеет и трескается. В результате полотно предстает перед зрителем не таким, каким его задумал художник.

Для примера Молд взял портрет «женщины в красном», написанный в эпоху английского короля Якова I (1603−1625). Искусствоведам известен лишь возраст модели — 36 лет, но ни ее имя, ни имя автора, до наших дней не дошли.

В прошлом полотно уже реставрировалось: в частности, 200 лет назад на него был нанесен свежий слой лака. В XXI веке пришло время его снимать: разница между нынешними и оригинальными цветами стала слишком велика.

Для растворения лака может использоваться скипидар или другие средства. Затем реставратору предстоит осторожно стирать лишние слои.

Работа еще ведется; искусствовед обещает опубликовать полностью очищенное изображение в скором будущем.

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