Скунс напугал пуму: видео
Грег Шиба, возглавляющий один из природных парков в канадской провинции Альберта, ехал по его территории на автомобиле. На пути он заметил скунса и снизил скорость. Затем в поле зрения показалась пума, но поймать добычу ей не удалось: скунс резко развернулся и прогнал крупную кошку с дороги. Этим дело не закончилось: после небольшой паузы скунс решил вообще вытеснить хищника со «своей» территории: он нашел пуму в кустах и продолжал наступательные действия до тех пор, пока та не скрылась из виду.
Скунсы — небольшие хищные млекопитающие; самый крупный представитель семейства весит лишь 4,5 кг. В свою очередь пума массой около 80 кг — четвертая по величине кошка в мире и вторая в Америке. Отличительная черта скунсовых — пахучие анальные железы. Вещество с отвратительным запахом, которое они разбрасывают на 1−6 метров, избавляет их от большинства опасностей. Однако пумы обладают слабым обонянием, что позволяет им охотиться и на скунсов. Чаще всего пумы нападают на жертву ночью, подкрадываясь к ней и совершая резкий бросок. Кошка, попавшая на видео, охотиться не собиралась: она вышла из кустов достаточно медленно. По какой причине она испугалась зверька значительно меньшего размера — неизвестно. Даже если им пришлось вступить бы в схватку, победа осталась бы за кошкой, обладающей мощными когтями и зубами, способными ломать кости. Скорее всего, пума на тот момент была сыта и просто хотела отдохнуть.
Посмотрите на пуму за охотой.