Какие рептилии поставили мировые рекорды: видео
Подводя итоги года, эксперты Книги рекордов Гиннесса подготавливают красочные печатные издания, знакомящие с наиболее интересными достижениями в разных сферах. Мир природы, в частности, представляет «Сад рептилий» (Reptile Gardens) в городе Рапид-Сити (штат Южная Дакота). В Книгу Гиннесса он включен как крупнейший подобный парк в мире. Он был создан в 1937 году одним из местных любителей змей — 21-летним Эрлом Броклсби (Earl Brockelsby). Проводя экскурсии, молодой человек держал гремучую змею на своей шляпе.
В XXI веке «Сад рептилий» не перестает удивлять посетителей: множество из его обитателей относятся к видам, поставившим впечатляющие рекорды. Здесь можно увидеть галапагосскую черепаху (лат. Chelonoidis elephantopus). Эта рептилия признана самой медленной в мире среди других видов черепах: ее скорость составляет всего 0,37 км/ч. Для сравнения: кожистая черепаха (лат. Dermochelys coriacea) может передвигаться со скоростью 10 км/ч. Кроме того, галапагосская, достигая 1,8 м в длину и веся около 400 кг, является крупнейшей из сухопутных черепах. Среди различных видов рептилий, поставивших рекорды, в парке можно увидеть самую ядовитую в мире змею — тайпана (лат. Oxyuranus scutellatus), самую длинную из ядовитых змей — королевскую кобру (лат. Ophiophagus hannah), самую быструю змею — черную мамбу (лат. Dendroaspis polylepis) и других удивительных животных.
Узнайте о коте, поставившем рекорд по громкости мурчания.