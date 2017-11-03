Сотня акул-молотов проплыла мимо дайверов: видео
Аквалангисты, нырявшие 30 октября у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс, увидели большую стаю акул-молотов: рядом с группой, состоящей из 13 человек, проплыло около сотни хищных рыб. По словам одного из участников погружения, акулы заметили людей, но интереса к ним не проявили.
Молотоголовые акулы встречаются в теплых тропических водах прибрежных полос и континентальных шельфов. Днем они собираются большими стаями, а ночью охотятся в одиночку. Семейство включает в себя 9 видов, из которых 3 представляют потенциальную опасность для человека: бронзовая (лат. Sphyrna lewini), гигантская (лат. Sphyrna mokarran) и обыкновенная акула-молот (лат. Sphyrna zygaena).
Наибольшую проблему представляет тот факт, что их атаки могут быть ничем не спровоцированы. По данным за 2011 год, в списке International Shark Attack File числилось 34 примера нападений акул-молотов (один закончился летальным исходом). В 17-ти случаях из этого числа молотоголовые атаковали человека без видимых причин. Однако многие аквалангисты сообщают, что эти хищные рыбы чаще всего ведут себя робко и не интересуются людьми. Таким образом, поведение акул-молотов изучено не достаточно.
Посмотрите, как тигровая акула сражается с молотоголовой.