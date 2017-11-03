  • Сотня акул-молотов проплыла мимо дайверов: видео
    Фото: John Voo/Flickr.com
  • Сотня акул-молотов проплыла мимо дайверов: видео
    Фото: Xvic/Wikipedia
  • Сотня акул-молотов проплыла мимо дайверов: видео
    Фото: Jim Capaldi/Wikipedia
Природа

Сотня акул-молотов проплыла мимо дайверов: видео

Акулы из семейства молотовые (лат. Sphyrnidae) нередко собираются в большие стаи. Несмотря на известные случаи нападений этих рыб на людей, те продолжают снимать видео с близкого расстояния.
Анастасия Баринова
3 ноября 2017 в 14:34

Аквалангисты, нырявшие 30 октября у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс, увидели большую стаю акул-молотов: рядом с группой, состоящей из 13 человек, проплыло около сотни хищных рыб. По словам одного из участников погружения, акулы заметили людей, но интереса к ним не проявили.


Молотоголовые акулы встречаются в теплых тропических водах прибрежных полос и континентальных шельфов. Днем они собираются большими стаями, а ночью охотятся в одиночку. Семейство включает в себя 9 видов, из которых 3 представляют потенциальную опасность для человека: бронзовая (лат. Sphyrna lewini), гигантская (лат. Sphyrna mokarran) и обыкновенная акула-молот (лат. Sphyrna zygaena).

Наибольшую проблему представляет тот факт, что их атаки могут быть ничем не спровоцированы. По данным за 2011 год, в списке International Shark Attack File числилось 34 примера нападений акул-молотов (один закончился летальным исходом). В 17-ти случаях из этого числа молотоголовые атаковали человека без видимых причин. Однако многие аквалангисты сообщают, что эти хищные рыбы чаще всего ведут себя робко и не интересуются людьми. Таким образом, поведение акул-молотов изучено не достаточно.

Посмотрите, как тигровая акула сражается с молотоголовой.

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СМИ2
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