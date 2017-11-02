Как пальмовый вор охотится на птиц: видео
Самым крупным современным членистоногим на планете является пальмовый вор, или кокосовый рак (лат. Birgus latro). Так называется вид десятиногих раков из надсемейства раков-отшельников (Paguroidea). В длину он может достигать 1 метра (включая конечности) и весить 4 кг.
Эти раки распространены на островах Индийского и Тихого океанов, но о них до сих пор известно не так уж много. Американский профессор Марк Лайдр (Mark Laidre) организовал экспедицию к архипелагу Чагос, расположенному примерно в 500 километрах к югу от Мальдив. Здесь группа биологов вела наблюдение за кокосовыми раками.
Однажды им удалось записать на видео сцену охоты: пальмовый вор подкрался к спящей на ветке красноногой олуше (лат. Sula sula) и столкнул ее на землю. Зажав перья в мощных клешнях, он принялся наносить удары ногами, которые оканчиваются острыми хитиновыми когтями.
Схватка продолжалась около 20 минут и закончилась поражением птицы. На запах крови подтянулись другие раки. Разделив тушку олуши, они унесли добычу в свои укрытия.
По результатам экспедиции Лайдр сделал вывод: на тех островах, где водятся кокосовые раки, нет ни одного вида гнездящихся птиц — здесь можно встретить только пернатых, остановившихся на суше для отдыха в пути. И, напротив, даже на соседних островах, имеющих похожую природу и погодные условия, может присутствовать множество видов гнездящихся птиц — но там не будет ни одного пальмового вора. Дело в том, что эти раки не могут дышать под водой и не способны плавать. Они «застряли» на острове, на котором родились. В свою очередь птицы, имея столь опасного врага, легко могут перелететь на ближайший остров и свить гнездо там. Узнайте о жизни необычных раков-отшельников больше.