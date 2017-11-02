  • Австралийский пляж покрылся ковром из португальских корабликов: видео
    Фото: Caters Clips/YouTube
  • Австралийский пляж покрылся ковром из португальских корабликов: видео
    Фото: Caters Clips/YouTube
  • Австралийский пляж покрылся ковром из португальских корабликов: видео
    Фото: NOAA
Природа

Австралийский пляж покрылся ковром из португальских корабликов: видео

В австралийском штате Новый Южный Уэльс на сушу выбросились тысячи португальских корабликов. Точная причина такого поведения ученым не известна.
Анастасия Баринова
2 ноября 2017 в 13:52

Побережье в районе города Роздейл (Rosedale) покрылось ковром из желеобразных существ, похожих на медуз. Ученые поясняют, что это португальские кораблики, или физалии (Physalia physalis) — животные типа стрекающих из отряда сифонофоры (лат. Siphonophorae), распространенные в Австралии. Они крайне ядовиты, и даже находясь на суше, могут болезненно ужалить.


По словам одного из местных жителей, сделавшего видеозапись, десятки извивающихся физалий вымывало на пляж с каждой волной. Зрелище было «кошмарным». Португальские кораблики относятся к колониальным организмам и перемещаются целыми группами. Это происходит под действием внешних сил — ветра и тока воды.

Причина, по которой столь огромное количество физалий оказалось на суше в Австралии, ученым не известна. В первую очередь в этом винят изменение климата.

Посмотрите, как ядовитые стрекающие атаковали Таиланд.

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