Австралийский пляж покрылся ковром из португальских корабликов: видео
Побережье в районе города Роздейл (Rosedale) покрылось ковром из желеобразных существ, похожих на медуз. Ученые поясняют, что это португальские кораблики, или физалии (Physalia physalis) — животные типа стрекающих из отряда сифонофоры (лат. Siphonophorae), распространенные в Австралии. Они крайне ядовиты, и даже находясь на суше, могут болезненно ужалить.
По словам одного из местных жителей, сделавшего видеозапись, десятки извивающихся физалий вымывало на пляж с каждой волной. Зрелище было «кошмарным». Португальские кораблики относятся к колониальным организмам и перемещаются целыми группами. Это происходит под действием внешних сил — ветра и тока воды.
Причина, по которой столь огромное количество физалий оказалось на суше в Австралии, ученым не известна. В первую очередь в этом винят изменение климата.
Посмотрите, как ядовитые стрекающие атаковали Таиланд.