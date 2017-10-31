В Сочинском парке туристам, собравшим мусор, вернут деньги за билет
В 1983 году в Северо-Западом Закавказье был создан национальный парк «Сочинский». На его территории произрастает множество редких и включеннывх в Красную книгу растений, живут десятки видов млекопитающих, рептилий и птиц. Здесь также реализуется программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде.
Одна из наиболее популярных природных достопримечательностей парка — каньон с живописными водопадам под названием «Белые скалы».
Этот маршрут оборудован зонами отдыха, но там зачастую скапливается мусор. Местная администрация нашла удачное решение: туристам предлагается собрать его в пакеты и сдать на выходе из парка. В этом случае деньги за билет — 200 рублей за человека — будут возвращены.
Инициатива «поможет не только поддерживать чистоту реликтового леса, но и будет способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения», — считает администрация парка.
Посмотрите, как лебедь убирает мусор за людьми.