Собака удочерила одиноких детенышей леопарда: видео
В парке «Садгород», расположенном вблизи Владивостока, живут африканские леопарды (лат. Panthera pardus pardus) Алена и Влад. 8 октября 2017 года у пары родилось два детеныша женского пола, однако Алена отказалась их кормить. По мнению специалистов, это объясняется тем, что она сама появилась на свет в неволе, выращена человеком и не выработала необходимых инстинктов.
Сотрудники зоопарка пытались кормить малышей, но те очень слабо сосали молоко из бутылочки, поэтому срочно пришлось искать «маму» из мира живой природы. Замысел увенчался успехом: живущая в парке собака — золотистый ретривер по кличке Тесси — недавно родила четырех щенков, и она охотно приняла в свое семейство еще двух детенышей.
К сожалению, одна из новорожденных очень слаба: у нее диагностирован врожденный порок сердца и легкого. Специалисты делают все возможное, чтобы малышка выжила, но с такими серьезными отклонениями шансы не очень велики.
Контактный зоопарк «Садгород» был создан в 1998 году, когда администрация передвижного цирка купила небольшой участок земли для отдыха животных между гастролями. С годами территория увеличивалась и благоустраивалась, и туда начали приходить люди: одни хотели посмотреть на зверей, а другие приносили больных, раненых, осиротевших и надоевших животных. С 2007 года бывшая «зона отдыха» цирковых артистов стала полноценным зоопарком и одновременно реабилитационным центром для разных представителей фауны.
Случай необычного усыновления в зоопарке уже не первый: недавно кошка Муся стала кормящей матерью для осиротевших ежат.