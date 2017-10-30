Кудрявые осьминоги выползли на пляж в Уэльсе
В северо-восточной части Атлантики распространен вид осьминогов Eledone cirrhosa. Из-за характерных внешних особенностей их называют кудрявыми или рогатыми, а их ареал дал им еще одно имя: северные осьминоги. Эти моллюски вырастают максимум до 50 см и большой промысловой ценности не представляют: в основном, они случайно попадают в сети, расставленные на рыбу.
В конце октября на побережье Уэльса ночью было замечено 20−25 кудрявых осьминогов. Ситуация повторилась и в ближайшие ночи. Местные жители описали зрелище как «апокалиптическое» и обратились за комментариями к биологам.
Специалисты пояснили, что хотя некоторые виды осьминогов непродолжительное время могут находиться вне водной среды, на регулярной основе такое поведение свидетельствует о наличии какой-либо проблемы. Напомнив, что в течение прошлой недели осьминогов видели в других местах Уэльса, а также на севере графства Девон, биологи связали массовый выход головоногих моллюсков на сушу с последствиями урагана Офелия, который затронул эти территории.
По всей видимости, осьминоги были выброшены на берег штормом. Также не исключено, что животные отреагировали на перепады атмосферного давления, вызванные ураганом. Оказавшись вдали от привычных мест обитания, они оказались дезориентированы и не смогли вернуться домой.
Некоторые из осьминогов, найденных в Нью-Ки, вскоре погибли. На помощь уцелевшим особям пришли люди: они перенесли их к удаленному участку моря в самом конце пирса. Для этого им потребовалось надеть плотные перчатки: встревоженный осьминог может нанести человеку болезненную травму.
Посмотрите, как осьминоги строят подводные города.