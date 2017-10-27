Сотню панголинов спасли из рук браконьеров: видео
Панголины (лат. Pholidota) обитают в Юго-Восточной Азии, а также в Экваториальной и Южной Африке. Их тело и хвост имеют одинаковую длину (от 30 до 88 см), масса варьируется от 4,5 до 27 кг.
С древних времен панголины являются объектом охоты: людей привлекает не только их мясо, но и чешуйки, которыми плотно покрыто их тело. Прежде из них изготавливали броню, а в наши дни — сувениры и другие декоративные изделия. А мясо панголина используется в традиционной китайской медицине: считается, что оно возвращает «мужскую силу». В результате ежегодно в клетки браконьеров попадают десятки тысяч панголинов.
По данным экологов, на черном рынке эти животные являются самыми продаваемыми в мире млекопитающими. Притом доставляют их как живыми, так и мертвыми, а также по частям. Стоимость 1 кг чешуи на черном рынке достигает $700, а целый панголин оценивается в $2700.
В прошлом году таможенники Шанхая обнаружили рекордно крупную контрабандную поставку: в контейнерах, прибывших из Нигерии, находилось около 3,1 тонны чешуй панголинов. По оценкам экспертов, такое количество материала можно собрать с 7500 убитых ящеров.
Свой вклад в борьбу за жизнь редких представителей фауны недавно внесли и власти Индонезии, задержав судно, перевозившее 101 живого панголина. Специалисты отмечают, что в последнее время контрабандисты применяют новую тактику: они стараются обходить крупные порты, используя для перевозки небольших партий мелкие суда.
К сожалению, 4 особи из 101 погибли, но остальные спасенные животные уже перевезены в центры реабилитации. Затем они будут выпущены на природоохранные территории, но и это не дает им полной защиты: браконьеры совершают свои набеги и на национальные парки Индонезии.
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