  • 30 бегемотов против крокодила: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
  • 30 бегемотов против крокодила: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
  • 30 бегемотов против крокодила: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
Природа

30 бегемотов против крокодила: видео

Бегемоты — одни из самых опасных млекопитающих в Африке: на их счету больше смертей, чем у других четвероногих обитателей континента. Недавно сделанное видео лишний раз это подтверждает.
Анастасия Баринова
27 октября 2017 в 17:39
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71-летний пенсионер Хариш Кумар (Harish Kumar) отправился на экскурсию в танзанийский парк Серенгети. Здесь, на востоке Африки, обитают около 500 видов птиц и 3 миллиона особей крупных животных, в том числе львы, гепарды, буйволы, слоны, леопарды и носороги. Популярностью у туристов пользуется, в частности, Hippo Pool — пруд, где живут не менее ста бегемотов.

Группе туристов, в составе которой был Хариж и его жена, повезло: добравшись до озера, они увидели, как стадо оберегает молодняк от хищников.

«Зрелище было невероятным, — комментирует видеоролик его автор. — Каким-то образом крокодил сумел пробраться в самую середину пруда, полного бегемотов. Конечно, численное превосходство оказалось не на его стороне — его кусают и швыряют из стороны в сторону, но в итоге он убегает».

В природе у взрослого бегемота мало врагов. Серьезную опасность может представлять только лев или нильский крокодил, однако из-за большого размера, огромной силы и длинных клыков взрослый самец может оказаться непосильной добычей и для нескольких львов. Очевидно, что в случае нападения одного крокодила на стадо бегемотов исход предрешен.

Посмотрите, как гиппопотамы спасают антилопу от крокодила.

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