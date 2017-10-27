30 бегемотов против крокодила: видео
71-летний пенсионер Хариш Кумар (Harish Kumar) отправился на экскурсию в танзанийский парк Серенгети. Здесь, на востоке Африки, обитают около 500 видов птиц и 3 миллиона особей крупных животных, в том числе львы, гепарды, буйволы, слоны, леопарды и носороги. Популярностью у туристов пользуется, в частности, Hippo Pool — пруд, где живут не менее ста бегемотов.
Группе туристов, в составе которой был Хариж и его жена, повезло: добравшись до озера, они увидели, как стадо оберегает молодняк от хищников.
«Зрелище было невероятным, — комментирует видеоролик его автор. — Каким-то образом крокодил сумел пробраться в самую середину пруда, полного бегемотов. Конечно, численное превосходство оказалось не на его стороне — его кусают и швыряют из стороны в сторону, но в итоге он убегает».
В природе у взрослого бегемота мало врагов. Серьезную опасность может представлять только лев или нильский крокодил, однако из-за большого размера, огромной силы и длинных клыков взрослый самец может оказаться непосильной добычей и для нескольких львов. Очевидно, что в случае нападения одного крокодила на стадо бегемотов исход предрешен.
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