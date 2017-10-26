Гималайскому медведю удалили гигантскую опухоль на языке
В прошлом году монахи одного из буддийских монастырей в Мьянме спасли двух гималайских медвежат, которых браконьеры собирались продать на черном рынке в Китае. Один из медведей получил кличку Nyan htoo, что переводится как «яркий». Уже тогда у него был необычно большой язык, и с годами он только рос.
Это затрудняло дыхание и прием пищи; кроме того, зубы часто травмировали язык. В 2016 году специалисты провели операцию, удалив опухоль, однако вскоре она снова начала расти. Медведь не мог вести нормальный образ жизни: ему приходилось постоянно опускать голову, чтобы дать ей отдохнуть от переноски дополнительных трех килограммов. Большую проблему представлял даже сон: животное не могло принять удобную позу.
На помощь животному пришла международная команда ветеринаров из организации Wildlife Surgery International, Университета Эдинбурга и других учреждений. Операция заняла четыре часа; врачам пришлось удалить не только опухоль, но и большую часть языка. Специалисты отмечают, что медведь быстро восстанавливается после медицинского вмешательства. Они не сомневаются, что качество его жизни теперь улучшится.
По мнению ветеринаров, опухоль стала следствием слоновой болезни, или лимфатического филяриоза (lymphatic filariasis). Чаще всего этим страдают жители тропического пояса — здесь причиной становятся мелкие паразитические круглые черви, которых переносят москиты. Инфекция вызывает застой лимфы с образованием отеков. У медведей лимфатический филяриоз прежде никогда не диагностировался.
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