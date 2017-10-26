Американский дятел воюет с автомобилями: видео
В городе Снеллвилл неподалеку от Атланты автовладельцы один за другим обнаруживали, что боковые зеркала у их машин разбиты. Акты вандализма происходили исключительно в дневное время. В общей сложности пострадало несколько десятков машин; подозрения пали на шалящих детей.
Обращение в полицию не помогло: ни детей с молотком, ни других хулиганов стражам порядка заметить не удалось.
Лишь спустя неделю после первого происшествия один из местных жителей застал вандала на месте преступления. Им оказался дятел, ожесточенно «сражающийся» со своим отражением. По всей видимости, он боролся с «соперником» за территорию.
Однако решить проблему это не помогло: заметив человека, птица улетела. И поскольку она, по всей видимости, продолжит свою «битву», автомобилистам ничего не остается, как заворачивать боковые зеркала в плотный полиэтилен.
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